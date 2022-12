Strop na ropu môže na budúci rok prehĺbiť rozpočtový deficit Ruska

Moskva 27. decembra (TASR) - Rozpočtový deficit Ruska môže byť na budúci rok výraznejší, než sa predbežne plánuje. Dôvodom je cenový strop na ruskú ropu, ktorý bude vplývať na príjmy Ruska z exportu. Povedal to ruský minister financií Anton Siluanov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak minulý týždeň uviedol, že Rusko by mohlo v reakcii na cenový strop obmedziť produkciu ropy na začiatku budúceho roka o 5 až 7 %. V tejto súvislosti Siluanov dodal, že bez ohľadu na rozsah zníženia produkcie sa plánované výdavky štátu meniť nebudú a ak to bude potrebné, siahne štát výraznejšie do štátneho fondu bohatstva určeného na horšie časy.



"Či bude rozpočtový deficit na budúci rok vyšší, než sa plánuje? Je to možné, ak budú príjmy do rozpočtu v porovnaní s očakávaniami nižšie," povedal Siluanov pre médiá. Predbežne je rozpočtový schodok Ruska naplánovaný na rok 2023 na úrovni 2 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Minister dodal, že v budúcom roku nevylučuje pokles exportu energií, keďže niektoré štáty sa ruským výrobkom vyhýbajú a Moskva sa usiluje zabezpečiť si nové trhy. Práve tento proces bude rozhodovať o tom, aká bude výška príjmov z exportu.