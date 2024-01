Strop pri minimálnej štátnej pomoci sa od 2024 zvýšil na 300.000 eur

Bratislava 10. decembra (TASR) - Strop pri poskytnutí minimálnej štátnej pomoci (de minimis) sa od 1. januára 2024 zvýšil na 300.000 eur pre jediný podnik za obdobie troch rokov. V stredu o tom informoval Protimonopolný úrad (PMÚ) na svojej internetovej stránke. Vyplýva to z nariadenia, ktoré Európska komisia (EK) prijala 13. decembra 2023.



V novom nariadení sa mení aj dĺžka obdobia, ktoré sa zohľadňuje pri určovaní celkovej výšky minimálnej pomoci. "Po novom sa pri oboch nariadeniach berú do úvahy tri roky predchádzajúce dňu poskytnutia pomoci (napríklad pri poskytnutí minimálnej pomoci v apríli 2024 sa bude sledovať obdobie apríl 2021 - apríl 2024)," vysvetlil PMÚ.



Nariadením EK sa tiež doplnil koncept jediného podniku. "Strop pomoci sa už nebude sledovať len na úrovni žiadateľa, ale je potrebné posúdiť, či s inými podnikmi netvorí jediný podnik a ak áno, či týmto podnikom v sledovanom období nebola poskytnutá minimálna pomoc," uviedol PMÚ.



Úrad zároveň upozornil, že lehota na zaznamenanie minimálnej pomoci sa nemení. Platí, že ju treba zaznamenať do centrálneho registra (IS SEMP) do piatich pracovných dní od jej poskytnutia.