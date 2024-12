Stropkov zavádza motivačný príspevok pre rodičov novorodencov

Stropkov 28. decembra (TASR) - Mesto Stropkov zavádza od 1. januára 2025 pre rodičov v meste jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Novinku podľa primátora Stropkova Ondreja Brendzu zavádzajú napriek napätému rozpočtu. Ide však podľa neho o perspektívne opatrenie s cieľom stabilizácie počtu obyvateľov Stropkova.



"Zavedením tohto typu príspevku sme sa rozhodli kompenzovať zvyšujúce sa výdavky rodičov pri narodení dieťaťa, ako aj neustále sa zvyšujúce výdavky na bežný každodenný život. Samozrejme, ide aj o motivačný prvok, aby sa do Stropkova prihlásili obyvatelia mesta, ktorí tu síce dlhodobo bývajú, ale v súčasnosti u nás nemajú trvalý pobyt," vysvetlil Brendza.



Podobne ako väčšinu miest na východe, aj Stropkov trápi pokles počtu obyvateľov. Vlani sa tu narodilo 66 detí, do konca novembra tohto roka 64. Počet zomrelých tieto čísla prevýšil, rovnako tak sa z mesta viac ľudí odsťahovalo ako doň prišlo. Za posledné dva roky tak Stropkov stratil bezmála 200 obyvateľov a v súčasnosti tu žije 9801 ľudí.



"Neočakávame, samozrejme, že po zavedení príspevku pre novorodencov začne toto číslo raketovo stúpať. Minimálne chceme spomaliť úbytok, respektíve zastabilizovať stav obyvateľstva Stropkova. Na druhej strane je naším cieľom motivovať ľudí žijúcich v meste, aby mali o dôvod navyše prihlásiť sa tu na trvalý pobyt," vysvetlil primátor.



Príspevok sa bude vzťahovať na deti narodené po 1. januári 2025. Základnými kritériami pre uplatnenie nároku je dožitie dieťaťa minimálne 28 dní, trvalý pobyt novorodenca a aspoň jedného z rodičov na území mesta a žiadne záväzky rodičov po lehote ich splatnosti voči mestu Stropkov. Ďalšie podmienky upravuje schválené všeobecne záväzné nariadenie. Čo sa týka vplyvu novinky na rozpočet mesta, v prípade podobnej pôrodnosti ako v uplynulých rokoch to bude samosprávu stáť ročne zhruba 20.000 eur.



Okrem tohto benefitu pripravujú na budúci rok aj kartu mesta, ktorá značne zvýhodní jej držiteľov v rámci vstupov do mestských zariadení či na kultúrnospoločenské podujatia.