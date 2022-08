Strýček: Do plnej prevádzky sa 3. blok EMO dostane začiatkom roka 2023

Bratislava 25. augusta (TASR) – Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) by sa mal dostať do plnej prevádzky po 18 týždňoch od zavezenia paliva, to znamená začiatkom budúceho roka. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček. Spustenie bloku do prevádzky umožnilo štvrtkové druhostupňové rozhodnutie Úradu jadrového dozoru (ÚJD).



SE zavezú palivo do reaktora po 15 dňoch, to znamená po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ÚJD. "Osemnásť týždňov od zavezenia paliva budeme na plnom výkone," povedal Strýček. Pri spúšťaní prvých dvoch blokov EMO tento proces podľa Strýčka trval o sedem týždňov dlhšie. "Našou najvyššou prioritou pri výrobe elektriny je vždy bezpečnosť, rovnako budeme postupovať aj pri uvádzaní bloku do prevádzky. Máme desiatky rokov skúseností s prevádzkou jadrových blokov a tím medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí budú mať celý tento proces pod kontrolou," dodal generálny riaditeľ SE.



Fáza uvádzania do prevádzky sa končí po vykonaní všetkých testov v rámci fyzikálneho a energetického spúšťania, a to 144-hodinovým preukazným chodom na plnom výkone. Reaktorový blok začne dodávať elektrickú energiu do siete po prifázovaní jedného z generátorov, čo sa udeje pri 20-percentnom nominálnom výkone už počas energetického spúšťania.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) pripomenul, že na spustenie tretieho bloku Mochoviec sme čakali veľmi dlho, no zdôraznil, že na prvom mieste je bezpečnosť. Spustenie bloku však podľa neho prišlo v správnom čase. "Prichádza to vhod práve preto, že čelíme veľkej energetickej kríze," zdôraznil premiér a dodal, že sa Slovensko stáva krajinou, ktorá z 52-percentného podielu jadrovej elektriny stúpa na 65 %.







Tretí blok EMO začali stavať v roku 1987. Po niekoľkoročnom prerušení prác začali Slovenské elektrárne s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny. Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu sa Slovensko stane sebestačné vo výrobe elektriny.



Dostavba Mochoviec sa oproti plánom výrazne predražila. Na začiatku dostavby SE rátali s nákladmi okolo troch miliárd eur, no výsledná cena bude podľa Strýčka 6,2 miliardy eur. Náklady na dostavbu sleduje aj štát, pretože má v spoločnosti prostredníctvom Ministerstva hospodárstva (MH) SR 34-percentný podiel. Štvrtý blok EMO by sa podľa generálneho riaditeľa SE mohol dostať do prevádzky najskôr do 21 mesiacov, to znamená do mája roku 2024.