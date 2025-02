Strýček: Elektrinu do siete by mal 4. blok dodávať začiatkom 2026

Bratislava 5. februára (TASR) - Dostavba štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce pokračuje podľa plánu. K zavezeniu paliva by malo dôjsť v poslednom kvartáli tohto roka a elektrinu do siete by mal začať dodávať začiatkom roka 2026. Avizoval to v stredu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček.



"Čo sa týka štvrtého bloku, musím s obrovskou radosťou povedať, že v roku 2024 sme išli absolútne podľa harmonogramu, nemáme žiadny sklz. Tie problémy, ktoré boli na trojke a zároveň sa vyriešili aj na štvorke, lebo sme to riešili simultánne na obidvoch blokoch, sú dnes odstránené," zdôraznil.



Pripomenul, že v decembri absolvoval štvrtý blok dôležitý míľnik, tzv. studenú hydroskúšku. Nasledovať budú ďalšie typy skúšok. "Očakávame, že zavezenie paliva by malo nastať v poslednom kvartáli 2025... Ale kým to pripojíte do siete, musíte byť na 20 % výkonu, a to trvá nejaké dva, tri mesiace. Takže začiatkom roka 2026 by sme mali začať dodávať elektrinu do siete," priblížil Strýček.



Aj keď Slovensko je už v súčasnosti na celoročnej úrovni v elektrine sebestačné, dokončenie 4. bloku Mochoviec má podľa neho svoj význam. Vysvetlil, že napríklad v lete, keď bývajú odstávky na jadrových blokoch kvôli obmene paliva, SR elektrinu dováža. V inom období, keď idú všetky bloky naplno, ju naopak vyváža.



"Štvrtý blok nám umožní to, že aj v čase odstávok budeme nezávislí od dovozov. Vývoz nie je absolútne problém, dnes je elektriny hlavne na Balkáne obrovský nedostatok, takže umiestnenie tej elektriny v zahraničí a predaj bude absolútne bezproblémový," doplnil Strýček.