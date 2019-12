STU chce obnoviť objekt Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Bratislava 19. decembra (TASR) – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave by sa mala zmodernizovať. Univerzita na obnovu takzvanej Starej budovy vyhlásila verejnú súťaž za odhadovaných 10.551.400 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Zo zákazky vyplýva, že celková rekonštrukcia a modernizácia budovy bude realizovaná počas prevádzky a zhotoviteľ bude musieť túto skutočnosť rešpektovať. Postupne sa však budú uvoľňovať priestory, kde sa bude rekonštruovať.



Zákazka by mala byť odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi zrealizovaná do 350 dní. Kritériom výberu je najnižšia cena pre celý predmet zákazky na základe elektronickej aukcie.



Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že stavebný objekt je pamiatkovo chránený a preto je veľmi dôležité pripravovať ponuku v súlade s projektovou dokumentáciou a rozhodnutiami Pamiatkového úradu, hlavne pri predkladaní ponúk na realizáciu výmeny a osadení okien budovy.



Práce na rekonštrukcii budovy STU budú financované z prostriedkov Európskej únie, konkrétne v rámci projektu ACCORD, rovnako aj z vlastných zdrojov. Záujemcovia môžu ponuky v rámci tendra predkladať do 12. februára 2020.