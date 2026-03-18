Študent premenil budovu Kauflandu a jeho okolie na umelecké dielo
Obchodný reťazec dal priestor kreativite mladých umelcov, jeho administratívne sídlo zdobia farebné maľby.
Administratívne budovy nemusia byť len sivé a neosobné stavby bez duše. V Kauflande dostala monotónnosť stopku a nahradila ju kreativita mladého umelca, ktorá dokázala pretvoriť charakter celého exteriéru. Originálne maľby pribudli na fasádu Kaufland administratívnej budovy v Bratislave začiatkom marca 2026.
Na mieste, kde ešte prednedávnom dominovala nenápadná stena, dnes žiaria farby, veselé línie a hravé ilustrácie. Nové veľkoplošné grafity pomáhajú zlepšiť nielen estetiku vonkajšieho areálu, ale aj náladu okoloidúcich. Za ich návrhom a realizáciou stojí talentovaný študent VŠVU Marek Machovič, ktorému sa podarilo premeniť fádny vzhľad budovy na dynamický vizuálny príbeh. Spolupráca Kauflandu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) umožnila budúcemu slovenskému umelcovi vyskúšať si prácu vo veľkom formáte. „Týmto krokom chceme nielen vyzdvihnúť mladé talenty, ktoré na Slovensku máme, ale zároveň ukázať, že aj korporátne sídlo môže pozitívne ovplyvniť vizuál svojho okolia,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Maľby na korporátnom sídle Kauflandu pripomínajú malé umelecké dielo
Premena sivej fasády sa nedá prehliadnuť. Jednotlivé maľby pripomínajú stránky z moderného komiksu, kde každý panel má vlastnú farebnú kompozíciu, no spolu vytvárajú ucelený príbeh.
Na jednej zo stien sa rozprestiera výrazne modré pozadie, na ktorom sa jasne rysuje nákupný vozík ako okamžite rozpoznateľný symbol nakupovania. O kúsok ďalej hravé ilustrácie bagiet, žemlí a koláčov v teplých odtieňoch oranžovej a červenej kontrastujú so sieťkou na ovocie s čiernymi linkami. Nechýba ani pop-artový prvok v podobe ilustrácie baleného mäsa, na ktorom svieti čiarový kód a dobre známe logo. Na betónovom múre pri areáli vznikol dlhý mural plný postáv, ako sú skejtbordista, cyklista či basketbalista. Celé dielo pripomína vizuálnu kroniku mestského života, od športu a pohybu až po každodenné momenty, ktoré sa odohrávajú medzi prácou, nákupmi a voľným časom.
Pri premene fasády dal Kaufland priestor mladým talentom
Aj tento projekt je dôkazom, že vytvárať miesta, kde sa moderné inovácie stretávajú s ľudskou kreativitou, je tá správna cesta. „V Kauflande vnímame priestor komplexne. Za dôležité považujeme nielen výber udržateľnejších materiálov či zavádzanie úsporných technológií, ale aj zohľadnenie priestoru a podmienok, v ktorých pôsobíme. Podpora a aktívne zapájanie dotknutých komunít je súčasťou našej vízie zodpovedného podnikania,“ dodáva Nikoleta Lörincová.
Výsledok je viditeľný na prvý pohľad. To, čo bola kedysi obyčajná stena, dnes pôsobí ako miesto, kde sa funkčná architektúra stretáva s moderným umením a kde každá farba rozbíja monotónnosť mestského priestoru. Viac sa dozviete na www.spolocnost.kaufland.sk/staviame-na-hodnotach.
Na mieste, kde ešte prednedávnom dominovala nenápadná stena, dnes žiaria farby, veselé línie a hravé ilustrácie. Nové veľkoplošné grafity pomáhajú zlepšiť nielen estetiku vonkajšieho areálu, ale aj náladu okoloidúcich. Za ich návrhom a realizáciou stojí talentovaný študent VŠVU Marek Machovič, ktorému sa podarilo premeniť fádny vzhľad budovy na dynamický vizuálny príbeh. Spolupráca Kauflandu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) umožnila budúcemu slovenskému umelcovi vyskúšať si prácu vo veľkom formáte. „Týmto krokom chceme nielen vyzdvihnúť mladé talenty, ktoré na Slovensku máme, ale zároveň ukázať, že aj korporátne sídlo môže pozitívne ovplyvniť vizuál svojho okolia,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Maľby na korporátnom sídle Kauflandu pripomínajú malé umelecké dielo
Ilustrácie z každodenného života ako inšpirácia
Premena sivej fasády sa nedá prehliadnuť. Jednotlivé maľby pripomínajú stránky z moderného komiksu, kde každý panel má vlastnú farebnú kompozíciu, no spolu vytvárajú ucelený príbeh.
Na jednej zo stien sa rozprestiera výrazne modré pozadie, na ktorom sa jasne rysuje nákupný vozík ako okamžite rozpoznateľný symbol nakupovania. O kúsok ďalej hravé ilustrácie bagiet, žemlí a koláčov v teplých odtieňoch oranžovej a červenej kontrastujú so sieťkou na ovocie s čiernymi linkami. Nechýba ani pop-artový prvok v podobe ilustrácie baleného mäsa, na ktorom svieti čiarový kód a dobre známe logo. Na betónovom múre pri areáli vznikol dlhý mural plný postáv, ako sú skejtbordista, cyklista či basketbalista. Celé dielo pripomína vizuálnu kroniku mestského života, od športu a pohybu až po každodenné momenty, ktoré sa odohrávajú medzi prácou, nákupmi a voľným časom.
Pri premene fasády dal Kaufland priestor mladým talentom
Aj tento projekt je dôkazom, že vytvárať miesta, kde sa moderné inovácie stretávajú s ľudskou kreativitou, je tá správna cesta. „V Kauflande vnímame priestor komplexne. Za dôležité považujeme nielen výber udržateľnejších materiálov či zavádzanie úsporných technológií, ale aj zohľadnenie priestoru a podmienok, v ktorých pôsobíme. Podpora a aktívne zapájanie dotknutých komunít je súčasťou našej vízie zodpovedného podnikania,“ dodáva Nikoleta Lörincová.
Výsledok je viditeľný na prvý pohľad. To, čo bola kedysi obyčajná stena, dnes pôsobí ako miesto, kde sa funkčná architektúra stretáva s moderným umením a kde každá farba rozbíja monotónnosť mestského priestoru. Viac sa dozviete na www.spolocnost.kaufland.sk/staviame-na-hodnotach.