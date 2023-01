Študent pri výbere škôl má zvážiť rušenie vysokoenergetických firiem

Bratislava 18. januára (TASR) - Študenti by si mali dopredu premyslieť, v akej oblasti nájdu po skončení školy vhodné uplatnenie, hoci sa energetická kríza v číslach nezamestnanosti ešte neprejavila a počet voľných pracovných pozícií je stále vysoký. Energetická kríza však môže časom spôsobiť zatváranie prevádzok aj rušenie spoločností. Upozornila na to konzultantka pre oblasť vzťahov s verejnosťou personálnej agentúry Grafton Katarína Droppová.



Najlepšie vyhliadky na uplatnenie majú technicky vzdelaní absolventi materiálno-technických a elektrotechnických fakúlt, ako aj informačných technológií, no tiež vyučení elektrikári, stolári a inštalatéri.



Hľadanie práce môže byť v nasledujúcich rokoch náročnejšie než v období pred pandémiou. Môže sa totiž stať, že najmä energeticky náročné spoločnosti budú nútené prepustiť zamestnancov. Dopyt po práci zo strany týchto uchádzačov bude teda vyšší ako ponuka.



Kritérium výberu školy zo strany študenta by malo zohľadňovať jeho záujmy, schopnosti a predispozície k danému odboru a malo by študenta zladiť s perspektívou uplatnenia v budúcnosti, radí Renáta Zalubel zo spoločnosti. Pri výbere školy môže študent požiadať o pomoc aj personálnu agentúru.



Tá ho môže nasmerovať v rámci motivácie, ak nevie, čomu by sa chcel venovať. Študenti môžu personálne agentúry oslovovať tiež s prípravou na pracovný pohovor a poradenstvom k životopisu a motivačnému listu.



Jedným z kritérií pri výbere, na ktoré sa zamestnávatelia sústredia, je prax počas štúdia. Pri prijatí absolventa do pracovného pomeru firmy zohľadňujú nielen to, akú školu ukončil, no tiež, nakoľko bol aktívny počas štúdia, či si dopĺňal vedomosti získané štúdiom, napríklad kurzmi alebo jazykovým vzdelávaním, prípadne či absolvoval nejaké stáže alebo pracoval na skrátený úväzok vo svojom či príbuznom odbore. "Takýto študent má vysoké šance na uplatnenie v akomkoľvek odbore," vysvetlila Zalubel. Zamestnávatelia si mnohokrát stanovia len jedno či dve kľúčové kritériá, ktoré musí kandidát splniť, no kladú väčší dôraz práve na doplnkové informácie o absolventoch, ako sú okrem uvedeného aj technické zručnosti.



"Sú však aj spoločnosti, ktoré preferujú napríklad absolventov zahraničných vysokých škôl alebo takých, ktorí v zahraničí strávili aspoň rok či semester," uviedla odborníčka. Ide najmä o medzinárodné spoločnosti, ktoré hľadajú absolventov so skúsenosťami aj z iného ako domáceho prostredia, s kvalitnou úrovňou cudzieho jazyka či ochotných cestovať. "Zároveň je to aj spôsob, ako obohatiť vlastnú spoločnosť o kandidáta so zaujímavým životným príbehom a skúsenosťami," dodala.



Pracovný trh si pre väčšinu absolventských pozícií žiada plynulú znalosť anglického jazyka, prípadne aj iných. Zároveň je tiež veľa firiem, ktoré robia nábory priamo medzi študentmi už počas posledných dvoch ročníkov magisterského štúdia.