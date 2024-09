Študenti majú problém nájsť byt na prenájom, dopyt je vysoký

Bratislava 11. septembra (TASR) - Nájsť byt na prenájom je pre študentov v tomto akademickom roku komplikované. Dopyt po nájomnom bývaní je vysoký, no ponuka nájomných bytov je nízka. Kapacity vysokoškolských internátov nestačia, situáciu v Bratislave navyše komplikuje aj rekonštrukcia troch študentských domovov. Upozornila na to odborníčka v oblasti realít a majiteľka realitnej kancelárie Karin Zápalová.



"Začiatkom akademického roka je situácia zvyčajne vyostrená a tento rok je ešte akútnejšia, čo je spôsobené vysokým dopytom a nízkou ponukou nájomných bytov. Študenti vyhľadávajú aj byty v odľahlejších častiach, len aby mali zabezpečené bývanie. Máme databázu klientov, študentov, ktorým ponúkame byty ešte pred uverejnením inzercie," uviedla Zápalová.



Byty totiž okrem stoviek študentov hľadajú aj cudzinci, hlavne z Ukrajiny, Ruska či Bieloruska. "Na jeden byt aktuálne evidujeme štyri až päť skupín nájomcov či sedem až osem jednotlivcov," priblížila realitná odborníčka.



Študenti majú záujem o čiastočne alebo úplne zariadené byty. Skupiny študentov, ktorí sa navzájom už poznajú, podľa Zápalovej preferujú zdieľané bývanie. Jednoizbové byty sú obľúbenejšie medzi študentami, ktorí uprednostňujú súkromie, no sú zvyčajne drahšie a menej dostupné.



Pre vysoký počet študentov, ktorí hľadajú v Bratislave ubytovanie, sa darí prenajímať aj menej atraktívne byty, o ktoré inak nie je veľký záujem. Ide o byty v pôvodnom stave, bez balkóna, na vyššom poschodí v dome bez výťahu či tie s horšou dostupnosťou mestskou hromadnou dopravou.



Vysoký dopyt zvýšil ceny prenájmov, no podľa realitnej odborníčky nie tak skokovo ako pred rokom. Dôvodom je, že realitný trh očakáva postupné zvýšenie kapacity internátneho bývania v Bratislave. Zápalová priblížila, že tiež sa zmenšuje rozdiel medzi dostupnosťou bytov na prenájom a tých na kúpu cez hypotéku, keďže ceny hypoték sa postupne znižujú. "Predpokladáme, že s poklesom úrokov sa situácia na trhu zlepší a bývanie sa stane dostupnejším," zhodnotila Zápalová.