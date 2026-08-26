< sekcia Ekonomika
Študenti nemusia SP oznamovať nárok na sirotský dôchodok
Pri prerušení štúdia podľa SP študent stráca nárok na sirotský dôchodok.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Študenti poberajúci sirotský dôchodok nemajú pri prechode do ďalšieho ročníka voči Sociálnej poisťovni (SP) žiadne oznamovacie povinnosti. Údaje o pokračovaní v štúdiu si poisťovňa overí automaticky cez rezort školstva, informovala v stredu SP.
Výnimkou sú študenti na školách v pôsobnosti rezortov obrany a vnútra, ako aj tí, ktorí študujú v zahraničí, keďže ich školy neposielajú údaje ministerstvu školstva. Ak poberajú sirotský dôchodok, musia SP predložiť potvrdenie o návšteve školy sami, aby im dávku vyplatila.
Pri prerušení štúdia podľa SP študent stráca nárok na sirotský dôchodok. Študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Nárok sa mu obnoví až po návrate do školy.
Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch je to posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká. Po skončení stredoškolského štúdia platí pre študenta termín ukončenia výplaty sirotského dôchodku 31. august v záverečnom roku štúdia.
Ukončením bakalárskeho štúdia stráca študent nárok na sirotský dôchodok, preto sa mu jeho výplata v lete zastaví. Sociálna poisťovňa informovala, že sa obnoví až po zápise na ďalší stupeň štúdia a doručení žiadosti o uvoľnenie výplaty. SP následne doplatí dôchodok aj spätne za letné mesiace.
Výnimkou sú študenti na školách v pôsobnosti rezortov obrany a vnútra, ako aj tí, ktorí študujú v zahraničí, keďže ich školy neposielajú údaje ministerstvu školstva. Ak poberajú sirotský dôchodok, musia SP predložiť potvrdenie o návšteve školy sami, aby im dávku vyplatila.
Pri prerušení štúdia podľa SP študent stráca nárok na sirotský dôchodok. Študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Nárok sa mu obnoví až po návrate do školy.
Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch je to posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká. Po skončení stredoškolského štúdia platí pre študenta termín ukončenia výplaty sirotského dôchodku 31. august v záverečnom roku štúdia.
Ukončením bakalárskeho štúdia stráca študent nárok na sirotský dôchodok, preto sa mu jeho výplata v lete zastaví. Sociálna poisťovňa informovala, že sa obnoví až po zápise na ďalší stupeň štúdia a doručení žiadosti o uvoľnenie výplaty. SP následne doplatí dôchodok aj spätne za letné mesiace.