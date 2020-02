Študenti nie sú v Sociálnej poisťovni poistení

Bratislava 18. februára (TASR) - Študenti v princípe nemajú nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Rovnako však si ani nemôžu nárokovať na rôzne dávky z poisťovne, ako je to u poistencov, ktorí si riadne platia poistné.



"Ak študent chce mať sociálne poistenie v období štúdia a neskôr využiť nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne, môže sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie. Podmienkou je vek 16 rokov a trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Ak sa študent rozhodne pre dobrovoľné poistenie, môže si vybrať niektorú z možností a to komplexný balík dobrovoľného poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti), balík dobrovoľného poistenia bez poistenia v nezamestnanosti (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie), alebo samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie.



V súčasnosti je v komplexnom balíku dobrovoľného poistenia celkovo poistených 1849 osôb, v balíku nemocenského a dôchodkového dobrovoľného poistenia 2550 poistencov a samostatne dôchodkovo dobrovoľne poistených je celkovo 2054 poistencov, a to nielen študenti.



Ďalšie dva balíky dobrovoľného poistenia môžu využiť len samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), respektíve študent, ktorý má postavenie SZČO. Ide o samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, kde je aktuálne spolu 6658 poistencov, a balík dobrovoľného dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, ktorý si dobrovoľne platí 57 poistencov.



Ak sa študent prihlási na dobrovoľné poistenie, potom má povinnosť platiť si poistné. Ak nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace, poistenie mu zanikne.