Študenti, pozor: Toto by ste mali vedieť po skončení školy
Osobitné pravidlá platia pre absolventov štúdia, ktorí sú poberateľmi sirotského dôchodku.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Absolventi škôl po maturitách či štátniciach nemajú bezprostredne po ukončení štúdia povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Tie ich čakajú až po uplatnení sa na pracovnom trhu podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitnú. V utorok to pripomenula Sociálna poisťovňa (SP).
„Ak začnú na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať, povinné poistenie im vznikne po uplynutí tzv. odvodových prázdnin a jeho vznik im oznámi Sociálna poisťovňa. Ak idú pracovať alebo študovať do zahraničia, Sociálnej poisťovni to hlásiť nemusia. Ak sa tak sami rozhodnú, môžu si platiť sociálne poistenie sami dobrovoľne,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.
Študenti, ktorí si po škole plánujú užiť voľno, nepracovať, cestovať doma či po svete alebo na dlhšiu dobu odísť študovať či pracovať do zahraničia, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti (okrem poberateľa sirotského dôchodku, ktorý končí štúdium). Nemusia jej nič nahlasovať, ani sa registrovať a ani si platiť poistné na sociálne poistenie.
Osobitné pravidlá platia pre absolventov štúdia, ktorí sú poberateľmi sirotského dôchodku. Ak študent poberá sirotský dôchodok, nahlasuje Sociálnej poisťovni ukončenie štúdia v prípade, ak ho zanechá predčasne, alebo ak štúdium preruší. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či sirota-študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Sociálna poisťovňa si to spravidla zisťuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti.
Výnimkou sú okrem študentov, ktorí zanechajú štúdium predčasne alebo ho prerušia, aj študenti-siroty, študujúci v zahraničí alebo na školách, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov ministerstva vnútra a obrany).
Keďže počas štúdia nie je študent automaticky poistený na sociálne poistenie a nikto zaňho poistné neplatí, absolvent strednej či vysokej školy nemá po ukončení štúdia automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti či iné dávky, ktoré sú podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného. Študent sa ale môže už od 16-tich rokov veku v Sociálnej poisťovni poistiť dobrovoľne na jednotlivé druhy poistenia. Ak mu dobrovoľné poistenie trvalo dostatočné obdobie, môže získať napr. nárok na dávky v nezamestnanosti. Pri tejto dávke musí získať najmenej 730 dní poistenia a zároveň sa evidovať na úrade práce.
