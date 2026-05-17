Študenti si za letnú brigádu zarobia viac, konkurencia je však vysoká
Najväčší počet brigádnických ponúk očakáva portál tradične počas mája.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Priemerná hodinová mzda pri letných brigádach pre študentov medziročne vzrástla o 60 centov na 7,30 eura za hodinu. Konkurencia medzi uchádzačmi je však vysoká. Na jednu brigádnickú ponuku reaguje v priemere 57 záujemcov. Vyplýva to z aktuálnych údajov pracovného portálu Profesia.sk.
Na portáli je aktuálne zverejnených 482 pracovných ponúk na dohodu pre študentov stredných a vysokých škôl. V apríli ich bolo 650, čo predstavuje medziročný pokles o približne 6 %. Najväčší počet brigádnických ponúk očakáva portál tradične počas mája.
Najviac príležitostí ponúka obchod, kde je aktuálne zverejnených 146 inzerátov. Nasledujú cestovný ruch a gastronómia so 124 ponukami a administratíva s 81 pracovnými miestami. Najčastejšie ide o pozície predavača, čašníka, pokladníka, administratívneho pracovníka či dokladača tovaru.
Najväčší záujem evidujú zamestnávatelia pri brigádach v obchode. Na jeden inzerát v tejto oblasti reaguje v priemere 115 uchádzačov. Viac ako 100 reakcií prichádza aj na pozície vizualistov a odborných predajcov.
Najvyššie hodinové odmeny ponúkajú brigády vo financiách, kde priemerná mzda dosahuje 9,10 eura na hodinu. Nad osem eur za hodinu ponúkajú zamestnávatelia v doprave a výrobe. V cestovnom ruchu a gastronómii je priemerná hodinová mzda 7,20 eura, v obchode 6,70 eura.
Najviac brigádnických príležitostí je v Bratislavskom kraji, ktorý tvorí približne 42 % všetkých aktuálnych ponúk. Nasledujú Žilinský a Trnavský kraj, najmenej brigád ponúka Trenčiansky kraj.
