Študenti vysokých škôl dostali ocenenie za udržateľné ekologické obaly

Bratislava 6. novembra (TASR) - Prepojiť problematiku ekodizajnu s marketingom a osloviť čo najlepšie zákazníka bolo cieľom súťaže pre študentov vysokých škôl Ekoobal budúcnosti. Najlepší z nich dostali ocenenie za vytvorenie ekologických obalov pre produkty dennej spotreby. Informovala o tom v stredu generálna riaditeľka Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK Hana Nováková pri príležitosti prvého ENVI summitu zameraného na ekologické obalové riešenia, udržateľný ekodizajn a cirkulárnu ekonomiku.



V obalovom priemysle rovnako ako v iných odvetviach je podľa nej dôležitá inovácia a prispôsobenie sa novým trhovým podmienkam. Firmy v súčasnosti investujú do vývoja obalov, ktoré spĺňajú nielen funkčné a estetické požiadavky spotrebiteľov, ale najmä ekologické kritériá zamerané na prírodu a udržateľnosť.



"Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, pretože inovatívne prístupy v obalovom dizajne ponúkajú nielen ekologické, ale aj ekonomické výhody vrátane nižších nákladov a pozitívneho vplyvu na reputáciu značky," uviedla Nováková.



Ekologické obaly sú podľa nej pre firmy výzvou aj príležitosťou, ako naplniť rastúce očakávania spotrebiteľov, ktorí vyžadujú zodpovedné kroky smerom k udržateľnosti. Spresnila, že podľa aktuálneho prieskumu agentúry Ipsos je pre 50 percent ľudí dôležité, aby bol obal ekologický a vyrobený z materiálov, ktoré sú recyklovateľné alebo rozložiteľné. Takéto obaly podľa Novákovej podporujú efektívnejšie využitie zdrojov aj prechod na cirkulárnu ekonomiku. Zároveň tiež pomáhajú znižovať množstvo odpadu.



Dôležitosť udržateľnosti a zavádzania ekologických obalov si podľa nej uvedomujú aj výrobcovia, ktorí postupne menia zloženie obalových materiálov. Znižujú pritom plastový odpad a snažia sa zvýšiť podiel recyklovaných materiálov vo svojich produktoch.



Na ENVI summite boli ocenení študenti vysokých škôl, ktorí sa zapojili do súťaže a priniesli najudržateľnejšie návrhy na ekologické obaly. Prvé miesto získala Vanessa Chiara Csontos za obal na prírodnú vlasovú kozmetiku. Druhé miesto obsadili Martina Hatalová a Monika Koišová za obal navrhnutý pre potraviny, pri ktorých je potrebné oddeliť suché a mokré zložky. Na treťom mieste sa umiestnila Soňa Turčanová so špeciálnou nádobou na zber použitého kuchynského oleja.



"Je úžasné vidieť, ako mladá generácia prichádza s kreatívnymi riešeniami, ktoré nielen chránia prírodu, ale zároveň zohľadňujú praktické potreby každodenného života. Ich nápady ukazujú, že udržateľnosť nemusí byť kompromisom medzi ekológiou a funkčnosťou, ale môže byť inšpiratívnym smerovaním pre celý obalový priemysel," uzavrela manažérka komunikácie OZV ENVI - PAK Jana Sásfaiová.