Študentky bez poistenia nemajú nárok na tehotenské a materské dávky

Bratislava 12. júna (TASR) - Tehotné študentky bez nemocenského poistenia nemajú nárok na tehotenské a materské dávky. Počas štúdia môžu mladé ženy dostať od školy iba tehotenské štipendium. Odo dňa pôrodu im rodičovský príspevok vypláca úrad práce. V stredu o tom informovala Sociálna poisťovňa (SP).



Jednou z podmienok na získanie tehotenských a materských dávok je podľa SP nemocenské poistenie, ktoré by si tehotné študentky dobrovoľne platili najmenej 270 dní za posledné dva roky. Zároveň je potrebné splniť aj podmienku existencie nemocenského poistenia, prípadne ochrannej lehoty ku dňu vzniku nároku na dávku. Pri nároku na tehotenské dávky sa doba úspešne ukončeného štúdia do doby poistenia nezapočítava.



"Na to, aby mala žena po skončení štúdia nárok na dávky tehotenské a materské zo Sociálnej poisťovne, je potrebné, aby bola nemocensky poistená, napríklad pracovala ako zamestnanec, bola poistená ako povinne nemocensky poistená SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, respektíve aby jej trvala ochranná lehota ku dňu vzniku dôvodu na poskytnutie dávky," uviedla SP.



Poisťovňa spresnila, že nárok na tehotenské dávky vzniká od začiatku 13. týždňa tehotenstva (od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu) a nárok na materské dávky od začiatku šiesteho až ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.