Bratislava 22. januára (TASR) - Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.



"Ak má študent uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, môže si výnimku na neplatenie poistného na dôchodkového poistenie v jednom kalendárnom mesiaci zvoliť iba na jednu z nich. Jeho mesačný príjem však nesmie prekročiť stanovenú hranicu 200 eur. Obdobie odpracované na dohodu s touto výnimkou sa mu potom do dôchodku v budúcnosti neráta," upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.



Študentovi vznikne dôchodkové poistenie a do dôchodku sa obdobie zaráta len v tom prípade, ak výška odmeny za toto obdobie jeho práce presiahne hranicu 200 eur. Dohodár, ako aj zamestnávateľ, vtedy platí dôchodkové poistenie iba zo sumy, ktorá prevyšuje tento limit.



Takisto sa do dôchodku ráta obdobie, ktoré študent odpracoval u ostatných zamestnávateľov na dohodu o brigádnickej práci bez tejto odvodovej výnimky. To platí taktiež pre obdobie, ktoré študent odpracoval na základe pracovnej zmluvy.