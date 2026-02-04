Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Študentom s ŤZP sa v školách neumožní prítomnosť špeciálneho psa

Na snímke fenky labradora - budúce vodiace psi. Foto: TASR - Michal Svítok

Novelou sa mala podľa nich zabezpečiť väčšia samostatnosť a nezávislosť študentov so zdravotným postihnutím.

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Študentom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa počas vyučovania v školách či školských zariadeniach neumožní prítomnosť psa so špeciálnym výcvikom. Poslanci Národnej (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne poslankýň opozičného Progresívneho Slovenska (PS).

Predkladateľky poukázali na to, že školy sú už v súčasnosti povinné umožniť prítomnosť osobného asistenta v školských zariadeniach, avšak pomoc pri každodenných činnostiach osobám so zdravotným postihnutím často zabezpečuje aj pes so špeciálnym výcvikom. „Absencia psa so špeciálnym výcvikom v školách a školských zariadeniach negatívne ovplyvňuje priebeh vzdelávania žiakov a študentov so zdravotným postihnutím. Tieto kompenzačné mechanizmy totiž potrebujú nielen vo svojom voľnom čase, ale aj v škole a školskom zariadení,“ uviedli poslankyne v dôvodovej správe.

Novelou sa mala podľa nich zabezpečiť väčšia samostatnosť a nezávislosť študentov so zdravotným postihnutím. Zároveň to malo aj prispieť k inklúzii žiakov v rámci vzdelávacieho procesu.
