Študentom s ŤZP sa v školách neumožní prítomnosť špeciálneho psa
Novelou sa mala podľa nich zabezpečiť väčšia samostatnosť a nezávislosť študentov so zdravotným postihnutím.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Študentom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa počas vyučovania v školách či školských zariadeniach neumožní prítomnosť psa so špeciálnym výcvikom. Poslanci Národnej (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne poslankýň opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
Predkladateľky poukázali na to, že školy sú už v súčasnosti povinné umožniť prítomnosť osobného asistenta v školských zariadeniach, avšak pomoc pri každodenných činnostiach osobám so zdravotným postihnutím často zabezpečuje aj pes so špeciálnym výcvikom. „Absencia psa so špeciálnym výcvikom v školách a školských zariadeniach negatívne ovplyvňuje priebeh vzdelávania žiakov a študentov so zdravotným postihnutím. Tieto kompenzačné mechanizmy totiž potrebujú nielen vo svojom voľnom čase, ale aj v škole a školskom zariadení,“ uviedli poslankyne v dôvodovej správe.
Novelou sa mala podľa nich zabezpečiť väčšia samostatnosť a nezávislosť študentov so zdravotným postihnutím. Zároveň to malo aj prispieť k inklúzii žiakov v rámci vzdelávacieho procesu.
