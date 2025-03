Štúdia: Cieľ 90 % sebestačnosti pri výrobe batérií v EÚ je neistý

Mníchov 11. marca (TASR) - Cesta Európy k nezávislosti vo výrobe batérií pre elektromobily je náročná. Existuje len približne 50-percentná šanca, že Európska únia (EÚ) dosiahne svoje cieľ, ktorým je 90-percentná sebestačnosť do roku 2030, uvádza sa v novej štúdii Fraunhoferovho inštitútu pre výskum systémov a inovácií (ISI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Celkovo dopyt po batériových článkoch v Európe do roku 2030 pravdepodobne presiahne jednu terawatthodinu (TWh) ročne, uvádza sa v štúdii, ktorá pracovala s rôznymi scenármi výroby a dopytu. "Najmä na pozadí globálnej neistoty a stupňujúcich sa obchodných konfliktov by bola sebestačnosť dôležitým bodom, aby sa predišlo problémom s dodávkami a zabezpečila sa konkurencieschopnosť Európy ako miesta pre podnikanie," uviedol vedúci štúdie Steffen Link.



Európa podľa neho pravdepodobne nebude schopná vyrábať najlacnejšie batérie. "Z dlhodobého hľadiska však môžeme dosiahnuť lepšie vlastnosti z pohľadu udržateľnosti alebo výkonu, alebo sa dokonca stať lídrom," uviedol výskumník. V záujme zvýšenia šancí na európsku nezávislosť radí politikom predovšetkým vytvoriť spoľahlivé a stabilné rámcové podmienky, znížiť byrokratické prekážky a zabezpečiť investície napríklad prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.