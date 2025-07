Štúdia: EÚ čoraz viac obchoduje s autokratickými režimami vo svete

Brusel 8. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) čoraz viac obchoduje s autokratickými režimami vo svete, financuje ich expanzívne stratégie a možno tak prispieva aj k vytváraniu existenčných hrozieb pre samotnú Úniu. Vypláva to zo štúdie dvoch ekonómov Európskej centrálnej banky (ECB), na ktorú upozornila tlačová agentúra Reuters, informuje spravodajca TASR.



Predstavitelia EÚ dlhodobo poukazujú na to, že Európska komisia presadzuje hospodársku a obchodnú politiku založenú na hodnotách a že jej dohody o voľnom obchode zohľadňujú faktory, ako je sociálna spravodlivosť, ľudské práva, jasné pravidlá na trhu práce a dodržiavanie environmentálnych noriem.



Správa, ktorú v utorok publikovali ekonómovia ECB Claudia Marchini a Alexander Popov na blogovej stránke tejto inštitúcie však naznačuje, že realita je úplne iná. Ich správa uvádza, že obchod EÚ s autokratickými režimami sa od roku 1999 neustále zvyšoval, až do uvalenia rozsiahlych sankcií na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu.



„Naše zistenia ukazujú, že aj napriek svojim sľubom EÚ zvyšuje svoj obchod s krajinami vedenými autokratmi a diktátormi. Zlom v tomto trende sme zaznamenali až nedávno,“ tvrdia autori štúdie.



Tento stav je výsledkom zvýšenia dovozov EÚ z menej demokratických krajín a tiež toho, že došlo k zhoršeniu kvality demokratickej správy vecí verejných medzi súčasnými obchodnými partnermi Únie.



„Obchodovanie s diktátormi sa rovná vytváraniu ziskov pre režimy, ktoré majú často jasnú expanzívnu a militaristickú agendu. Nakoniec sa to môže stať existenčnou hrozbou pre EÚ,“ uvádza sa v uvedenej štúdii.



Jej autori však odmietli argument, že na vine je zvýšený obchod s Čínou. Rovnako odmietli myšlienku, že demokracia ako taká je na ústupe, a upozornili, že krajiny mimo eurobloku sa v priemere stali demokratickejšími.



Obchodný trend posledného štvrťstoročia je znepokojujúci aj preto, že mnohé z kľúčových zdrojov potrebných pre zelenú transformáciu, na ktorej EÚ dôrazne trvá, sa nachádzajú v krajinách, ktorým vládnu autokrati.



„Naše zistenia naznačujú, že so zeleným prechodom je spojený určitý kompromis. Súčasné nízkouhlíkové technológie sa spoliehajú na celý rad vzácnych kovov, ktoré sa často nachádzajú v krajinách s autokratickými režimami,“ vysvetlili situáciu autori štúdie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)