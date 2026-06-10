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Štúdia: EÚ má kapacity na pokrytie dopytu po čistých technológiách
Európsky vývoz veterných turbín a elektrických vozidiel v minulom roku prekročil hodnotu 30 miliárd eur.
Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Európski výrobcovia už disponujú dostatočnými kapacitami na pokrytie domáceho dopytu po čistých technológiách, medzi ktoré patria veterné turbíny, elektrické vozidlá a tepelné čerpadlá. Výroba veterných turbín a elektrických vozidiel v roku 2025 bola takmer dvojnásobná v porovnaní s počtom nainštalovaných alebo predaných zariadení v Európe, zatiaľ čo kapacity v oblasti produkcie tepelných čerpadiel prekročili dopyt trojnásobne, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnil v stredu inštitút Ember. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Európska základňa priemyslu čistých technológií je silnejšia, ako sa bežne predpokladá, uviedol inštitút. Európsky vývoz veterných turbín a elektrických vozidiel v minulom roku prekročil hodnotu 30 miliárd eur. Elektrické vozidlá zároveň znížili spotrebu ropy o viac ako 10 miliárd litrov, čím sa ušetrilo odhadom 4,1 miliardy na dovozných nákladoch.
Napriek dosiahnutému pokroku Európa naďalej zostáva vo veľkej miere závislá od fosílnych palív. Približne 85 % dodávok fosílnych palív bloku dováža z krajín mimo EÚ, čo znamená, že náklady na energie sú vystavené externým trhovým šokom. Inštitút Ember odhaduje že prudký nárast cien fosílnych palív, ktorý nastal počas prvých mesiacov vojny v Iráne, zvýšil európske náklady na energiu o približne 18,5 miliardy eur.
Európska základňa priemyslu čistých technológií je silnejšia, ako sa bežne predpokladá, uviedol inštitút. Európsky vývoz veterných turbín a elektrických vozidiel v minulom roku prekročil hodnotu 30 miliárd eur. Elektrické vozidlá zároveň znížili spotrebu ropy o viac ako 10 miliárd litrov, čím sa ušetrilo odhadom 4,1 miliardy na dovozných nákladoch.
Napriek dosiahnutému pokroku Európa naďalej zostáva vo veľkej miere závislá od fosílnych palív. Približne 85 % dodávok fosílnych palív bloku dováža z krajín mimo EÚ, čo znamená, že náklady na energie sú vystavené externým trhovým šokom. Inštitút Ember odhaduje že prudký nárast cien fosílnych palív, ktorý nastal počas prvých mesiacov vojny v Iráne, zvýšil európske náklady na energiu o približne 18,5 miliardy eur.