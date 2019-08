ŠTÚDIA: Krajiny EÚ môžu profitovať z obchodnej vojny medzi USA a Čínou

EÚ by mohla viac exportovať do USA, ak USA prijmú dodatočné clá na čínsky import, uviedla ekonómka a spoluautorka štúdie Marina Steinigerová.

Mníchov 13. augusta (TASR) - Nemecko a ďalšie krajiny Európskej môžu profitovať z obchodnej vojny medzi Čínou a USA, uviedol v utorok vo svojej štúdii mníchovský inštitút Ifo.



Ak Washington zavedie clá vo výške 10 % na čínske tovary v celkovej hodnote 300 miliárd USD (267,33 miliardy eur), dodatočný zisk Nemecka by dosiahol 94 miliónov eur a dodatočné zisky v celej EÚ až 1,5 miliardy eur, uvádza sa v štúdii. Ak Čína v rámci odvety zvýši clá na dovoz z USA o 10 %, podľa Steinigerovej "sa nakoniec budú smiať" Nemecko a EÚ, keďže ich dodatočné zisky dosiahnu 323 miliónov eur, respektíve 1,7 miliardy eur. Takáto eskalácia obchodnej vojny by podľa Ifo stála USA 1,5 miliardy eur a Čínu 21,6 miliardy eur.



Prezident Ifo Clemens Fuest však upozornil, že obchodná vojna má negatívny vplyv na celú globálnu ekonomiku a že poškodí každého, "pretože zníži dôveru investorov a spotrebiteľov po celom svete".