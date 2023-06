Štúdia: Nemeckú ekonomiku brzdí málo kvalifikovanej pracovnej sily

Norimberg 26. júna (TASR) - Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je naďalej jednou z najväčších bŕzd pre rast nemeckej ekonomiky. Poukázala na to najnovšia štúdia nemeckej rozvojovej banky KfW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Banka štúdiu pod názvom Skilled Workers Barometer zverejňuje dvakrát do roka, a to začiatkom leta a na jeseň. V terajšej letnej štúdii uviedla, že viac než 42 % z oslovených firiem sa sťažovalo na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom najväčšie problémy má sektor služieb. Čo sa týka veľkostí firiem, táto situácia zasahuje výraznejšie väčšie podniky a čo sa týka geografických oblastí, s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily zápasia najmä spolkové krajiny v bývalom východnom Nemecku.



V štúdii KfW sa zároveň dodáva, že súčasný ekonomický útlm, ktorý je dôsledkom energetickej krízy a vojny na Ukrajine, iba dočasne zmiernil dôsledky nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. "Aj keď percentuálny podiel firiem, ktoré uviedli, že ich aktivity ovplyvnil nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, v dôsledku oslabovania ekonomiky klesol, v absolútnych číslach tento problém naďalej negatívne ovplyvňuje veľkú časť nemeckej ekonomiky," povedala šéfka KfW Fritzi Köhler-Geibová.



Upozornila, že počas tohto roka sa očakáva postupné zotavovanie hospodárstva a v dôsledku toho by sa nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily mal na konci roka ešte zvýšiť. Dodala, že je nevyhnutné, aby sa tento problém urýchlene riešil, napríklad prostredníctvom cielenej imigrácie či zvyšovaním produktivity práce.