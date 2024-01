Štúdia: Nemecký technologický sektor v 2024 prekoná chorú ekonomiku

Berlín 10. januára (TASR) - Nemecký sektor informačných technológií a telekomunikácií (ITC) tento rok zrýchli svoj rast a jednoznačne prekoná chorľavú nemeckú ekonomiku. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnilo nemecké digitálne združenie Bitkom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa štúdie sa tržby v odvetví ITC v tomto roku zvýšia o 4,4 % na 224,3 miliardy eur po náraste o 2 % v minulom roku.



"Dokonca aj v ťažkých ekonomických podmienkach, ktoré charakterizujú geopolitické krízy a rozpočtové škrty, tržby predaj a zamestnanosť v rámci sektora rastú," vyhlásil prezident Bitkomu Ralf Wintergerst.



Predpokladané tempo rastu nemeckého odvetvia ITC v aktuálnom roku je však pomalé v porovnaní s inými krajinami vrátane Indie, kde by mal dosiahnuť 7,9 %, v USA 6,3 % a v Číne 5,7 %.



"Na to, aby Nemecko dobehlo zameškané v oblasti digitalizácie, spoločnosti a administratívy, musia rozhodnejšie zvýšiť svoje investície," povedal Wintergerst a vyzval vládu, aby sa v rámci svojej politiky zamerala na digitalizáciu.



Podľa odhadu Medzinárodného menového fondu nemecká ekonomika ako celok v roku 2024 vzrastie len o 0,9 %, čo bude hlboko pod priemerom 1,4 % pre vyspelé ekonomiky.