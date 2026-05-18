Štúdia: Nezvládnutý nástup zamestnanca môže firmy stáť dva ročné platy
Podľa HR platformy HiBob odchádza 20 % nových zamestnancov z práce už do 45 dní od nástupu a viac ako 30 % do pol roka, ak nemajú funkčný nástupný proces.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Nedostatok pracovnej sily núti firmy venovať väčšiu pozornosť nielen náboru, ale aj adaptácii nových zamestnancov. Podľa údajov spoločnosti ManpowerGroup Slovensko hlási nedostatok talentov až 87 % zamestnávateľov na Slovensku, čo je najvyšší podiel v Európe. Každý neúspešný nástup zamestnanca pritom predstavuje výraznú ekonomickú stratu. V pondelok o tom informovala spoločnosť DeutschMann.
Náklady na neúspešného manažéra môžu podľa analýz vrátane štúdie Center for Creative Leadership dosiahnuť 50 % až 200 % jeho ročného platu. Napriek tomu firmy podľa odborníkov stále venujú viac energie náboru než kvalitnej adaptácii a zaúčaniu nových pracovníkov.
Podľa HR platformy HiBob odchádza 20 % nových zamestnancov z práce už do 45 dní od nástupu a viac ako 30 % do pol roka, ak nemajú funkčný nástupný proces. Zároveň až 40 % externe prijatých manažérov zlyhá do 18 mesiacov. „Najčastejším omylom je predpoklad, že ak nový človek prešiel náročným výberovým procesom, už bude vedieť rýchlo fungovať. Firma mu dá technické podmienky, ale nie detailné porozumenie a vzdelávanie,“ uviedla výkonná riaditeľka špedičnej spoločnosti DeutschMann.
Nástupný proces a interné vzdelávanie sa tak podľa spoločnosti DeutschMann stávajú jedným z najdôležitejších nástrojov stability tímov v časoch, keď Slovensko aj Európa zápasia s nedostatkom ľudí a rýchlym technologickým vývojom. Podľa nich sa investície do kvalitného nástupného procesu čoraz viac stávajú konkurenčnou výhodou a efektívnejším riešením než spoliehanie sa na pracovný trh, ktorý nedokáže pokryť rastúci dopyt po zamestnancoch.
Logistická spoločnosť DeutschMann preto vybudovala vlastný systém adaptácie zamestnancov založený na internom vzdelávacom programe. Súčasťou je takzvaný Progres Board, ktorý určuje kariérny plán, rozvoj zručností aj spôsob hodnotenia pokroku zamestnancov. Firma zároveň využíva systém „náčuvov“, počas ktorých noví pracovníci sledujú skúsených kolegov pri riešení reálnych situácií. Adaptáciu dopĺňajú supervízori, ktorí zamestnancov sprevádzajú počas prvých mesiacov a pomáhajú riešiť problémy ešte predtým, než prerastú do vážnejších chýb.
