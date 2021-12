Štúdia: Pandémia urýchlila potrebu diverzifikácie dodávateľov

Bratislava 12. decembra (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 priniesla problémy viacerým priemyselným odvetviam. Výpadky či zastavenie výroby spôsobuje spoločnostiam i slovenskej ekonomike veľké škody. Dôvodom je nedostatočná diverzifikácia dodávateľského reťazca európskych spoločností, ktoré sú silne naviazané na dodávky z tretích krajín. Prerušenia dodávateľského reťazca spôsobujú v priemere pokles ziskovosti až o 107 % a zníženie výkonu podnikov po dobu až dvoch rokov, vyplýva zo štúdie globálnej poradenskej spoločnosti BDO.



BDO upozornila na päť zásadných trendov, ktoré zmenia v tejto dekáde dodávateľské reťazce. Ide o zrýchlenie konektivity, meniace sa regulačné prostredie, tlak na zvýšenie transparentnosti dodávateľského reťazca, zmeny v očakávaniach zákazníkov a rastúci význam ochrany životného prostredia.



"V novej ére konektivity nebude žiadny podnik izolovaný od globálnych udalostí. Jednotlivé udalosti v jednom regióne budú mať celosvetový vplyv na obyvateľstvo a podniky," uvádza štúdia. Množstvo zmien nebude možné sledovať, čo povedie k zvýšeniu rozmanitosti, objemu a frekvencie prerušení dodávateľských reťazcov.



Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19 problémy akcelerovala a prinútila k odstávkam výroby aj množstvo slovenských podnikov. Výpadky výroby zasiahli aj najdôležitejší sektor našej ekonomiky, automobilový priemysel, ktorý je značne napojený na dodávky z ázijských krajín. Podľa generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu Jána Pribulu sú postihnuté všetky sektory. "Je to reťazec, keď vypadne jedno ohnivko, tak sa to celé zastaví. V automobilovom priemysle prakticky neexistuje skladovanie, všetko, čo sa dovezie, ide ihneď do spotreby, takže firmy nemajú pre prípad výpadku dodávok vytvorené zásoby. Výpadky, či už to bolo u dodávok od európskych dodávateľov alebo mimo Európy, nie sú nahraditeľné."



Jedným z riešení je zapojenie umelej inteligencie. Podľa štúdie bude na konci tohto desaťročia takmer 100 % veľkých globálnych spoločností využívať umelú inteligenciu či pokročilú analytiku v operáciách dodávateľského reťazca. Firmy by sa mali na zmeny pripraviť zvýšením odolnosti dodávateľského reťazca, identifikáciou záložných alebo alternatívnych dodávateľov, či zavádzaním digitálnej transformácie.



Nepriaznivá situácia vyžadujúca diverzifikáciu dodávateľských reťazcov môže byť podľa Pribulu príležitosťou aj pre slovenské podniky. "Momentálne prichádza k transformácii dodávateľských sietí, do systému prichádza množstvo nových dodávateľov, najmä z oblasti softvérových riešení," upozornil Pribula. Podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka nie je možné všetky dodávky nahradiť. "Či už hovoríme o nerastných surovinách alebo niektorých súčiastkach, komponentoch. Je to totiž aj otázka ceny samotného komponentu, na ktorý má významný vplyv aj cena práce," dodal Hošták.