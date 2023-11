Štúdia: Plynové sporáky znečisťujú vzduch nad limitné hodnoty

Bratislava 8. novembra (TASR) - Varenie na plyne často vedie k takým úrovniam znečistenia vnútorného ovzdušia, ktoré prekračujú limity znečistenia vonkajšieho ovzdušia. V 44 percentách domácností s plynovými varnými doskami bola prekročená denná limitná hodnota Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vystaveniu oxidu dusičitého (NO2). Vyplýva to zo štúdie kvality ovzdušia pre neziskovú organizáciu CLASP, ktorá sa zameriava na energetickú účinnosť. Výskum skúmal 250 domácností v siedmich krajinách, vrátane Slovenska.



Prispôsobením údajov na obdobie jedného roka výskumníci zistili, že v každej piatej (22 %) slovenskej domácnosti, variacej na plyne, boli prekročené hodinové limitné hodnoty NO2 podľa noriem EÚ, týkajúcich sa kvality vonkajšieho ovzdušia. Štúdia zároveň uvádza, že maximálne úrovne znečistenia mohli pretrvávať aj niekoľko hodín, pričom znečistenie bolo tým intenzívnejšie, čím dlhšie sa varilo.



"Náš výskum odhaľuje závažnosť znečisťovania ovzdušia plynovými varnými spotrebičmi v domácnostiach po celej Európe. Ľudí preto treba nevyhnutne informovať o zdravotných rizikách, ktoré sa s týmito spotrebičmi spájajú a okrem toho im treba poskytnúť zdroje na prechod na čistejšie a zdravšie varné dosky a rúry. Vlády musia chrániť verejné zdravie, riešiť znečistenie ovzdušia pri zdroji a podporovať prechod na čistejšie varenie," upozornila riaditeľka CLASP Nicole Kearney.



Na Slovensku podľa štúdie varí na plyne 49,8 % domácností, pričom 74 % z nich by uvažovalo nad odstránením plynových spotrebičov, keby boli o rizikách s nimi spojených lepšie informovaní. Dôležitú úlohu by v tejto oblasti podľa CLASP mali zohrávať aj výrobcovia spotrebičov či vlády, ktoré by mali obmedziť emisie NO2 z plynových varných spotrebičov posilnením noriem pre ne.



Znečisťovanie ovzdušia plynovými spotrebičmi by sa dalo obmedziť rôznymi nariadeniami, čo sa podľa organizácie zatiaľ nedeje. "Mali by použiť kombináciu informatívnych označení výrobkov, stimulov, dotácií a predpisov s cieľom zvýšiť predaj indukčných varných dosiek na domácom trhu, pretože tieto dosky predstavujú najčistejšiu a najekologickejšiu technológiu varných dosiek. Zároveň by mali vyžadovať, aby odsávače pár účinne zachytávali znečisťujúce látky," uviedla CLASP.



Organizácia zároveň plánuje koncom novembra vyzvať predstaviteľov EÚ, aby sa na energetických štítkoch, ktorými sú povinne označované všetky spotrebiče predávané v EÚ, uvádzala aj miera znečisťovania.



V rámci výskumu boli v 36 slovenských domácnostiach a stovkách ďalších domácností v iných krajinách s množstvom obyvateľov variacich na plyne a množstvom prípadov detskej astmy, spojenej s varením na plyne, rozmiestnené meracie senzory. Štúdia sa okrem Slovenska uskutočnila v Holandsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, vo Francúzsku a v Rumunsku.