Štúdia: Predaj elektrických áut v Európe v roku 2025 ožije

Brusel 17. septembra (TASR) - Predaj elektrických áut v Európe by mal v roku 2025 ožiť, pretože emisné limity sa sprísnia a výrobcovia prinesú lacnejšie modely. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorú v utorok zverejnil think tank Transport & Environment (T&E). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa štúdie T&E elektrické vozidlá budú v nasledujúcom roku 2025 predstavovať až 24 % nových zaregistrovaných áut v Európe. "Očakáva sa, že predaj elektromobilov v roku 2025 vzrastie na 24 %, pričom bude podporený rozšírením ponuky cenovo dostupnejších elektromobilov," uvádza sa v správe.



Po troch rokoch rastu predaj elektrických vozidiel tento rok klesol a v prvej polovici 2024 sa podieľal len 14 % na celkovom predaji nových áut v Európe. Vyšší predaj elektromobilov v Holandsku, Španielsku a Taliansku nedokázal tento rok nahradiť pokles v Nemecku, na najväčšom európskom trhu, po nečakanom znížení štátnych dotácií. Ale množstvo nových, cenovo dostupnejších modelov očakávaných v roku 2025 by malo zvýšiť predaj v celom regióne, domnieva sa T&E.



Aj štúdia spoločnosti BMI Research (firmy spojenej s agentúrou Fitch) uverejnená 11. septembra predpovedá rast predaja elektrických vozidiel v Európe poháňaný obnovou firemných vozových parkov a požičovňami áut.