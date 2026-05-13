ŠTÚDIA: Slováci chcú tráviť viac času mimo digitálneho prostredia
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Väčšina Slovákov chce v tomto roku tráviť viac času mimo digitálneho prostredia a cielene obmedziť čas strávený online. Vyplýva to z novej štúdie spoločnosti Mastercard, podľa ktorej rastie záujem o osobné zážitky, cestovanie, kultúru či pobyt v prírode.
Takmer šesť z desiatich Slovákov uviedlo, že sa pri rozhodovaní o trávení voľného času radšej riadi odporúčaniami iných ľudí než algoritmami založenými na umelej inteligencii. Štvrtina respondentov si podľa štúdie v posledných mesiacoch dopriala aj cielený „digitálny detox“, napríklad počas dovolenky alebo návštevou kultúrnych podujatí.
Najväčší záujem majú Slováci o cestovanie a turistiku, ktoré označilo 76 % respondentov. Nasledujú outdoorové aktivity ako hory či bicyklovanie, wellness a starostlivosť o zdravie a festivaly či koncerty. Medzi obľúbené patria aj gastronómia, kino, návštevy historických miest, múzeí a športové podujatia.
Štúdia zároveň ukázala, že Slováci sú ochotní za zážitky viac míňať. Vyše 40 % respondentov plánuje v tomto roku investovať do zážitkov viac peňazí než vlani a ďalších 38 % približne rovnakú sumu. Viac ako polovica opýtaných uviedla, že pri zážitkoch menej premýšľa nad tým, koľko utratí. Rovnaký podiel respondentov deklaroval ochotu podporiť aktivitami a výdavkami miestne firmy alebo komunity.
Prehodnocovanie trávenia voľného času podľa hlavnej ekonómky pre Európu Inštitútu pre ekonomiku Mastercard Natalie Lechmanovej odzrkadľuje širší európsky trend. „Naprieč celou Európou pozorujeme výrazný posun vo výdavkových prioritách spotrebiteľov, i v spôsobe trávenia voľného času. Čím silnejší je vplyv digitálneho sveta, o to viac spotrebitelia vyhľadávajú aktivity s autentickým medziľudským presahom,“ uviedla.
Dáta Inštitútu pre ekonomiku Mastercard zároveň ukazujú, že podiel výdavkov európskych spotrebiteľov na zážitky sa vlani medziročne zvýšil z 19,9 % na 20,4 %. Podľa platformy Trend Hunter bude zážitkovú ekonomiku v roku 2026 formovať najmä dôraz na autenticitu, nostalgiu a návrat k analógovým formám trávenia voľného času.
