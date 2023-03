Štúdia: SR si zlepšila umiestnenie v krajinách OECD v postavení žien

Bratislava 8. marca (TASR) – Slovensko si zlepšilo svoje umiestnenie v rebríčku štúdie Ženy v práci od poradenskej spoločnosti PwC v rámci krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorá hodnotí ekonomické a sociálne postavenie žien. Umiestnilo sa na 19. mieste z 33 krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), najmä z dôvodu zvýšenia zamestnanosti žien na najvyššiu hodnotu 70,6 % od vzniku štúdie od roku 2000.



V štúdii PwC sa uvádza, že ženy majú najlepšie ekonomické a sociálne postavenie v Luxembursku, na Novom Zélande a v Slovinsku. Slovensko je prvýkrát od roku 2000 v prvej dvadsiatke, za posledné dva roky sa posunulo z 23. miesta o štyri priečky, Maďarsko až o deväť priečok na 13. miesto. Dagmar Haklová zo spoločnosti PwC Slovensko konštatovala, že zodpovedné firmy pracujú systematicky na odstraňovaní mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami.



"Väčšinou ide o zahraničné firmy na Slovensku, ktoré majú pripravenú stratégiu a opatrenia, ako sa zlepšiť v zapájaní žien do ďalšieho vzdelávania, napredovania a profesijného postupu. Jednou z možností, ako preveriť procesy v tejto oblasti, je audit a certifikácia, ktorá prinesie firmám nielen nezávislý názor, ale aj návrhy na zlepšenie," dodala Haklová.



Index rovnosti tvorí päť parametrov - rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, miera zamestnanosti žien, miera nezamestnanosti žien, miera zamestnanosti žien na plný úväzok a rozdiel medzi mierou zamestnanosti mužov a žien. Na Slovensku narástla miera zamestnanosti žien od roku 2000 zo 63,2 % na 70,6 % za rok 2021. Švédsko, Island a Holandsko dosahujú každoročne najvyššiu mieru zamestnanosti žien, za rok 2021 je to na Islande 82,2 %, vo Švédsku 80,8 % a v Holandsku 80,2 %.



Medziročne sa zhoršil rozdiel v odmeňovaní. V roku 2021 bol na úrovni 17,7 % oproti roku 2020, keď rozdiel v odmeňovaní dosiahol úroveň 15,8 %. Priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v krajinách OECD je v súčasnosti 14 %, čo znamená že vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) s výnimkou Poľska je rozdiel v odmeňovaní väčší než je priemer OECD. Najlepšie výsledky z krajín V4 má v tomto smere Poľsko, ktoré vykazuje rozdiel len 5,4 %. V rámci OECD dosahuje najväčšie rozdiely Južná Kórea (31,1 %) a najnižšie Luxembursko (0,5 %).



Slovensko v porovnaní s krajinami V4 a Slovinskom dosahuje najvyššie zastúpenie žien v manažmente, a to na úrovni 27,7 %. Maďarsko má najnižší podiel v rámci V4 krajín na úrovni 9,1 %. V rámci OECD je zastúpenie žien na Slovensku vyššie ako v Luxembursku - 24,7 %, ktoré je v celkovom hodnotení na prvom mieste.



Analýza PwC ukazuje, že odstránením rozdielov v odmeňovaní žien a mužov možno dosiahnuť zaujímavý nárast v ekonomike. Priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v rámci OECD je teraz 14 %, čo je o 3 percentuálne body menej ako pred desiatimi rokmi (17 % v roku 2011). Pokiaľ bude znižovanie rozdielov pokračovať týmto tempom, podľa PwC bude trvať viac ako 50 rokov, kým sa odstránia rozdiely v odmeňovaní.