Štúdia:Nedostatok absolventov v technických smeroch brzdí stavebníctvo

Bratislava 4. decembra (TASR) - Stavebné spoločnosti majú problém s nízkym počtom absolventov. Pokles atraktivity o štúdium technických smerov je dlhodobý. Štát by sa mal zapojiť do zvyšovania atraktivity stavebných odborov, pretože nedostatok pracovníkov v tomto odbore brzdí slovenské stavebníctvo. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva 2023 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.



Nedostatok absolventov stavebných odborov na trhu vníma 86 % opýtaných stavebných spoločností. Firmy tak musia upravovať svoje stratégie k prijímaniu pracovníkov a musia prehodnocovať bonusy a pracovné podmienky. Čelia tak nedostatku pracovných síl. Príchod absolventov do svojej firmy zároveň nezaznamenáva 77 % opýtaných riaditeľov stavebných spoločností.



"Extenzívne zvyšovanie výkonov stavebníctva, teda nárastom počtu pracovníkov, z dôvodu demografického vývoja nebude možné. Cestou je zvýšenie produktivity práce, a to zavedením modularity výstavby, spriemyselnením technológií výstavby, robotizáciou a digitalizáciou," uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.



Takmer tri štvrtiny opýtaných stavebných spoločností nespolupracuje so žiadnou odbornou strednou školou. Firmy, ktoré so školami spolupracujú, potom ponúkajú v najväčšej miere možnosť stáží, dní otvorených dverí alebo exkurzie. Dlhodobo sa však nedarí obsadiť celkovú škálu odborných stavebných pozícií, ako je rozpočtár, kominár, obkladač, sadrokartonista, stavbyvedúci, elektrotechnik, tesár, asfaltér, statik a ďalšie.



Štát by sa mal podľa takmer všetkých opýtaných stavebných spoločností zasadiť o podporu a zvýšenie atraktivity stavebných odborov a odborných štúdií. Niektorí sú názoru, že by sa skôr malo podporovať vysokoškolské vzdelanie než odborné na učilištiach a stredných školách, pretože práve zmena vzdelanostnej štruktúry môže viesť k rozvoju ekonomiky a zmene produktivity.