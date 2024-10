Štúdia:SR bude potrebovať 77.000 zamestnancov v obnoviteľných zdrojoch

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovensko bude potrebovať do roku 2030 od 50.000 do 77.000 zamestnancov v sektore obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Najväčší počet pracovníkov bude potrebných pri výrobe a montáži tepelných čerpadiel. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI), ktorá ju pripravila v spolupráci so spoločnosťou eclareon.



"Analyzovali sme potrebu pracovných miest v troch segmentoch, ktoré sú tie najpodstatnejšie. Jednak je to solárna fotovoltika, potom veterná energetika a nakoniec tepelné čerpadlá," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. U týchto troch technológií sa podľa neho dá, podobne ako v iných krajinách, očakávať najväčší rozvoj a sú aj najpodstatnejšie pre dekarbonizáciu slovenskej energetiky a iných sektorov.



Šéf SAPI doplnil, že štúdia bola zameraná na zelené pracovné miesta a pokrývanie potreby týchto miest v súvislosti s rozvojom OZE. V rámci nej boli oslovení aj zahraniční respondenti z priemyslu či inštalačných firiem.



Zo štúdie vyplynula najmä potreba vzdelávania v oblasti OZE, pričom na Slovensku takíto kvalifikovaní pracovníci podľa Karabu chýbajú. Upozornil, že slovenský trh nie je pripravený z hľadiska práce ani vzdelávania, aby pokryl potrebu zamestnania pri tepelných čerpadlách, veternej energii a fotovoltike.



"Nevidíme tam úplne dobrú zhodu medzi rozvojom alebo očakávaným rozvojom a zároveň na druhej strane ponukou práce, respektíve tým spôsobom, ako vytvoríme kvalifikovaný personál, ktorý bude zapĺňať tieto pracovné miesta," uzavrel.



Zároveň priblížil, že vláda sa rozvojom pracovných miest v oblasti obnoviteľných zdrojov v súčasnosti nevenuje a zmeniť by to mala najmä vo forme lepšieho vzdelávania.



Potrebu vzdelávania v tomto sektore zdôraznila aj Miloslava Lajpríková z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Z pracovných miest v oblasti OZE je podľa nej potrebné urobiť lukratívne pozície, a to spolu so vzdelávaním a praktickými zručnosťami.