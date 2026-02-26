< sekcia Ekonomika
Štúdiu pre výstavbu R1 Most pri Bratislave - Vlčkovce dodá Valbek SK
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrela zmluvu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre stavbu približne 42-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave - Vlčkovce so spoločnosťou Valbek SK. Štúdiu má dodať za 538.600 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) do 420 dní, teda 14 mesiacov, od účinnosti zmluvy. Ako vyplýva z oznámenia NDS o výsledku súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, ponuky predložili traja uchádzači, pričom rozhodovala najnižšia cena.
Diaľničiari vyhlásili tender vlani v júli a zhotoviteľa štúdie po vyhodnotení ponúk vybrali už v novembri. Valbek SK uspel s uvedenou najnižšou navrhnutou cenou, pričom jeho štyria subdodávatelia majú zabezpečiť 12 % objemu zákazky. Ďalšie dve ponuky predložili spoločnosti Dopravoprojekt vo výške takmer 592.000 eur a HBH Projekt za vyše 654.000 eur bez DPH. Predpokladaná hodnota dodania štúdie pri vyhlásení súťaže bola 727.000 eur bez DPH.
Štúdia má podľa NDS na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov so zohľadnením nových skutočností v dotknutom území identifikovať problémy súčasného i výhľadového stavu z hľadiska kapacity cestnej siete, bezpečnosti premávky či vplyvu na životné prostredie.
Zároveň má vyhľadať a posúdiť rôzne varianty vedenia trasy a odporučiť technicky, ekonomicky, dopravne a environmentálne najvhodnejší variant vrátane jeho najvhodnejšieho rozdelenia na úseky a najvhodnejšieho šírkového usporiadania a návrhovej rýchlosti (kategórie) s ohľadom na vzájomnú koordináciu a zosúladenie prepojenia diaľnice D4 a R1.
Most pri Bratislave v okrese Senec sa nachádza pri diaľničnom obchvate Bratislavy na D4 a Vlčkovce v okrese Trnava sú pri R1 blízko jej napojenia na D1.
