Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Štúdiu uskutočniteľnosti strategickej investície má hodnotiť MF

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti strategickej investície má vykonávať Ministerstvo financií (MF) SR a nie príslušné ministerstvo. Umožní to návrh poslanca Daniela Karasa (Smer-SD) na zmenu a doplnenie zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania.

Vláda podľa návrhu nariadením určí kritériá, na základe ktorých bude príslušné ministerstvo vyhodnocovať, či predložený investičný projekt spĺňa podmienky na určenie ako strategickej investície. S novelou súvisia aj zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Novela má po schválení nadobudnúť účinnosť 30. júna 2026.
.

