Stupava má schválený rozpočet

Stupava 16. decembra (TASR) – Na zabezpečenie svojich kompetencií by mala mať Stupava pri Bratislave v roku 2021 k dispozícii príjmy vo výške 14 684 499 eur. Mierne prebytkový rozpočet na budúci rok schválili poslanci mesta.



Celkové výdavky naplánovali vo finančnom pláne mesta na 14 670 149 eur, očakávaný prebytok v hospodárení je 14 350 eur. Do návrhu rozpočtu boli zapracované aj kapitálové výdavky na výstavbu materskej školy Zvončekova (1 025 144 eur) a nadstavbu panelovej budovy základnej školy (3 158 000 eur). V oboch prípadoch by mali byť hlavným zdrojom financovania dotačné zdroje.