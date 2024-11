Sturnaras: Ak Trump zavedie clá, poškodí to európsku ekonomiku

Atény 7. novembra (TASR) - Ak Donald Trump uskutoční svoje sľuby o clách a obchodných bariérach, uškodí to európskej ekonomike. To by mohlo ovplyvniť politiku Európskej centrálnej banky (ECB). Uviedol to vo štvrtok šéf gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Bude to mať negatívny vplyv na európsku ekonomiku a bude to mať vplyv aj na výmenný kurz eura, takže to bude mať určité dôsledky pre našu menovú politiku," povedal Sturnaras, ktorý je tiež členom Rady guvernérov ECB, na medzinárodnej konferencii s názvom Verejný dlh: Poučenia z minulosti, budúce výzvy (Public Debt: Past lessons, future challenges).



Dodal, že skutočný výsledok bude závisieť od toho, aká bude politika nastupujúcej administratívy USA. Medzitým bude ECB pokračovať v súčasnom kurze, kým svet čaká na konkrétne kroky z Washingtonu.



Trump počas predvolebnej kampane opakovane sľúbil zvýšenie ciel na čínsky tovar až na 60 % a clá vo výške 10 % na dovoz z ostatných krajín. Čínsky ekonomický expert Ču Pao-liang odhaduje, že tento krok by mohol znížiť čínsky export o 200 miliárd USD (185,44 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0785 USD)