Sturnaras: ECB by mohla tento rok ešte dvakrát znížiť úrokové sadzby

Frankfurt nad Mohanom/Atény 1. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla v tomto roku ešte dvakrát znížiť svoje kľúčové úrokové sadzby, ak sa budú inflačné tlaky v eurozóne zmierňovať. Uviedol to člen Rady guvernérov ECB a šéf gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Slabá ekonomika eurozóny môže podľa neho stiahnuť infláciu v euroregióne pod cieľ ECB na úrovni 2 %.



ECB takmer tri roky čelila nadmernej inflácii. Reagovala na to sériou zvyšovania úrokových sadzieb na historické maximá. V júni 2024 ich prvýkrát v tomto roku znížila.



Sturnaras, šéf gréckej centrálnej banky, je známy ako jedna z tzv. holubíc, teda stúpencov umiernenejšej politiky v Rade guvernérov ECB, ktorí uprednostňujú nižšie úrokové sadzby.



"Obnovené známky slabej ekonomickej aktivity a vysoká miera neistoty veľmi pravdepodobne utlmia infláciu viac, ako sa očakávalo," povedal v rozhovore pre nemecký finančný bulletin Platow Brief. To podľa neho naznačuje, že existuje riziko, že inflácia v strednodobom horizonte klesne pod cieľ ECB na úrovni 2 %.



Inflácia v eurozóne bola v júli o niečo vyššia, ako ekonómovia očakávali. Analytici však stále predpovedajú, že ECB obnoví znižovanie nákladov na pôžičky najneskôr v septembri alebo októbri, keďže prieskumy poukazujú na spomalenie ekonomickej aktivity v euroregióne.



Sturnaras podporil tieto prognózy, hoci varoval, že to bude závisieť od prichádzajúcich údajov, najmä od vývoja miezd a nových ekonomických projekcií, ktoré ECB zverejní na budúci mesiac.



"Stále očakávam dve zníženia sadzieb v tomto roku, ak bude dezinflácia pokračovať podľa očakávania," povedal. "Sme na dobrej ceste. Navyše, hospodársky rast je slabší, ako sa očakávalo, čo tiež hovorí v prospech znižovania úrokových sadzieb," povedal pre Platow Brief. Varoval však, že "cesta zostáva hrboľatá v prostredí veľkej neistoty".