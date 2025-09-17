< sekcia Ekonomika
Sturnaras: ECB má za sebou „mäkké pristátie“, dosiahla inflačný cieľ
Musí však zostať v pohotovosti.
Autor TASR
Atény 17. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) má za sebou „mäkké pristátie“, keďže dosiahla svoj inflačný cieľ na úrovni 2 % bez toho, aby udusila ekonomiku alebo narušila finančné trhy. Musí však zostať v pohotovosti. Vyhlásil to v stredu Jannis Sturnaras, člen Rady guvernérov ECB a šéf gréckej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a businesstimes.
Sturnaras na Medzinárodnom investičnom samite v Aténach v stredu skonštatoval, že ECB dosiahla inflačný cieľ a zároveň „podporila prostredie priaznivé pre investície, udržateľný rast a finančnú stabilitu“. Eurozóna by podľa neho mala v strednodobom horizonte zaznamenať postupné oživenie hospodárstva, keďže podmienky financovania sa vďaka politike ECB zjednodušili. To spolu s rastúcimi príjmami a zvýšením vládnych výdavkov podporí ekonomiku aj napriek obchodnej neistote a geopolitickým rizikám.
Šéf gréckej centrálnej banky však zároveň zdôraznil, že ECB si musí zachovať svoj flexibilný a pozorný prístup k menovej politike. „Udržiavaním inflačných očakávaní pevne ukotvených okolo nášho strednodobého cieľa menová politika pôsobí ako stabilizačná sila, ktorá zabezpečuje cenovú stabilitu, posilňuje makroekonomickú odolnosť a zmierňuje riziká pre finančnú stabilitu,“ dodal.
