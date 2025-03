Sturnaras: ECB zrejme aj v apríli zníži úrokové sadzby

Frankfurt nad Mohanom 23. marca - Je stále viac pravdepodobné, že Európska centrálna banka (ECB) aj na svojom ďalšom zasadnutí v apríli zníži úrokové sadzby. Povedal to koncom týždňa guvernér gréckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras s tým, že inflácia sa spomaľuje a rast platov zmierňuje. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Všetko poukazuje na to, že ECB pristúpi v apríli k ďalšej redukcii sadzieb," povedal Sturnaras pre portál Econostream. Upozornil však, že do aprílového zasadnutia ostáva ešte pár týždňov. "Ešte nie sme v apríli. Zatiaľ stále máme marec a do zasadnutia zhruba mesiac, takže nemôžem jednoznačne povedať, že k redukcii dôjde," dodal Sturnaras.



Zasadnutie ECB sa uskutoční 17. apríla. Na tom predchádzajúcom 6. marca banka znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov s cieľom podporiť ekonomický rast, pričom depozitná sadzba klesla na 2,5 %. Už vtedy banka vychádzala zo spomalenia miery inflácie za február na 2,4 % z januárovej úrovne 2,5 %, zatiaľ čo vývoj ekonomiky nevidela pozitívne a odhad na tento rok zhoršila.



Tento týždeň však štatistický úrad Európskej únie Eurostat zverejnil spresnené údaje. Tie poukázali na ešte výraznejšie spomalenie inflácie vo februári na 2,3 %, čo ECB dáva väčšie možnosti na ďalšiu redukciu úrokových sadzieb.