Sturnaras: Politika ECB závisí od rozsahu narušenia dodávok energií
Ak by sa ukázalo, že súčasný rast cien energií bude iba dočasný, rozsah úpravy menovej politiky ECB bude limitovaný, povedal Sturnaras.
Autor TASR
Atény 6. apríla (TASR) - Menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) bude závisieť od rozsahu a povahy narušenia dodávok energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Povedal to v pondelok guvernér gréckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ak by sa ukázalo, že súčasný rast cien energií bude iba dočasný, rozsah úpravy menovej politiky ECB bude limitovaný, povedal Sturnaras. Ak by bol však tlak rastu cien energií výraznejší a pretrvával by dlhší čas, ovplyvňoval by strednodobé inflačné vyhliadky a vývoj miezd, v takom prípade bude potrebné očakávať sprísnenie menovej politiky ECB, dodal šéf gréckej centrálnej banky.
V súvislosti so sprísňovaním menovej politiky bol o niečo jasnejší guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau, ktorý sa k možnému vývoju vyjadril koncom minulého týždňa. Povedal síce, že na konkrétne termíny je ešte príliš skoro, avšak predpokladá, že nasledujúce rozhodovanie ECB v súvislosti s úrokovými sadzbami bude s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať ich zvýšenie.
Predlžovanie konfliktu na Blízkom východe je pre inflačné vyhliadky negatívnym faktorom a vzhľadom na to, ako sa veci momentálne vyvíjajú, situácia je skôr bližšie k nepriaznivému scenáru ECB než k tomu základnému, na ktorom banka založila svoje ostatné ekonomické prognózy, uviedol Villeroy vo štvrtok 2. apríla na pôde Inštitútu politických štúdií v Paríži. Vzhľadom na tento vývoj „bude nasledujúca úprava úrokových sadzieb zo strany ECB s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať ich zvýšenie,“ dodal.
