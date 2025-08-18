Ľudovít Štúr 210 rokov – oficiálna výročná razba

< sekcia Ekonomika
Vodca štúrovskej generácie
Vodca štúrovskej generácie
Slovenská história sa môže popýšiť množstvom významných osobností, medzi ktoré patrí Ľudovít Štúr. Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci. Bol mimoriadne nadaný žiak, študoval v Rabe, v Bratislave a v Halle. Okrem slovenčiny sa učil ďalších dvanásť jazykov. Za svoj krátky 41-ročný život stihol neskutočne veľa. „Ako jazykovedec, politik, národný buditeľ, básnik, spisovateľ a kodifikátor spisovnej slovenčiny zohral kľúčovú úlohu v procese formovania slovenskej národnej identity a kultúry,“ zdôrazňuje jeho neoceniteľný prínos pri zrodení slovenského národa riaditeľ spoločnosti Moja mincovňa SK Luboš Krčil. Sústredil okolo seba mladé pokolenie básnikov a spisovateľov a stal sa rešpektovaným vodcom celej štúrovskej generácie.
Národný krst
Počas národného obrodenia zohral kľúčovú úlohu národný krst štúrovcov na Devíne v roku 1836. Štúrovci si toto miesto nevybrali náhodne. Na hrade, ktorý je národným a historickým symbolom, prijali stredné slovanské mená a sľúbili vernosť vlasti a obetu pre národ. Ľúbostné a manželské vzťahy Štúr dokonca pokladal za prekážku v oddanej práci pre národ. Krst bol výrazom národnej hrdosti, medzi štúrovcami upevnil pocit spolupatričnosti a určil ďalšie smerovanie národného hnutia.
Ako vznikla budúca slovenská hymna?
Po odvolaní Štúra z funkcie námestníka Katedry reči a literatúry českoslovanskej na bratislavskom evanjelickom lýceu a po prijatí rozhodnutia, že pre svoje politické aktivity má zákaz prednášať, štúrovec Janko Matúška v roku 1844 vyjadril svoj nesúhlas básňou, ktorá opisuje búrku nad Tatrami. Silné slová básne Nad Tatrou sa blýska nevyjadrovali len hnev voči politickému útlaku a maďarizácii, ale aj nádej na lepšiu a spravodlivejšiu budúcnosť pre Slovákov. V roku 1993 sa po vyhlásení samostatnosti stala oficiálnou hymnou Slovenskej republiky.
Spolok Tatrín, predchodca Matice slovenskej
Impulz na založenie kultúrneho spolku Tatrín vznikol na pamätnom stretnutí Štúra, Hurbana a Hodžu v roku 1843 na fare v Hlbokom, na ktorom sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny. Spolok mal za cieľ šíriť kultúru a literatúru v slovenskom jazyku, a tým podporovať národné povedomie. Tiež sa usiloval o ochranu a posilnenie národnej identity Slovákov, ktorá bola ohrozená maďarizačnými snahami.
Slováci, bratia!
Tak sa začínala otvorená výzva na začatie celonárodnej ozbrojenej vzbury proti maďarskej nadvláde. Vedúcou osobnosťou revolučných rokov 1848 – 1849 bol Ľudovít Štúr, ktorý prešiel od slov činom. Slovenské povstanie bolo vyhlásené 18. septembra na čele so Slovenskou národnou radou, ktorá vznikla vo Viedni ako prvý slovenský nezávislý reprezentatívny národnopolitický orgán. Na akte jej založenia v Myjave účastníci oficiálne vypovedali poslušnosť uhorskej vláde a proklamovali autonómiu Slovenska v rámci monarchie. „Štúr si veľa od toho pre Slovákov sľuboval, ale počiatočné úspechy povstania vystriedalo vzápätí sklamanie, smútok a porážka,“ pripomína riaditeľ Tatra mincovne Libor Veselý. Hoci povstanie bolo potlačené a revolúcia zlyhala, ukázalo sa, že Slováci sú odhodlaní bojovať za svoje práva a slobodu. Po povstaní Štúr žil pod policajným dozorom v Modre. Jeho život vyhasol 12. januára 1856, keď podľahol zraneniam z vianočnej poľovačky.
Dokument na ochranu slovenského národa
Rastúca frustrácia zo slabého politického postavenia Slovákov vyústila do prijatia Memoranda slovenského národa v roku 1861 v Turčianskom Sv. Martine. Tento dokument vyjadroval požiadavky slovenského národa voči uhorskej vláde − zrovnoprávnenie slovenského jazyka, jeho zavedenie do školstva a administratívy, ako aj autonómia pre slovenský národ v rámci Uhorska. Aj keď memorandum neprinieslo okamžité výsledky, malo zásadný význam pre ďalší rozvoj slovenského národného hnutia.
Matica slovenská − najstaršia kultúrna ustanovizeň na Slovensku
V roku 1863 vznikla Matica slovenská, ktorá sa stala centrom slovenského kultúrneho a vzdelanostného života. Bola zameraná na podporu slovenského jazyka, literatúry, histórie a kultúry. Pomohla upevniť slovenskú národnú identitu a kultúrne povedomie, čo malo obrovský význam pre pretrvávajúci národný rozvoj.
Odkaz štúrovcov
Štúrovci majú v príbehu nášho národa výnimočné postavenie. Odkaz slávnej štúrovskej generácie je v slovenskom národe stále aktuálny, veď výsledky jej celoživotného úsilia nás sprevádzajú dodnes. Či už ide o spisovnú slovenčinu, národnú svojbytnosť alebo štátnu suverenitu. Tým, že si ctíme tento odkaz, prejavujeme vďaku aj za to, že žijeme ako moderný a emancipovaný národ v slobodnej krajine.
