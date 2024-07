Štvrtá generácia Porsche Cayenne bude plne elektrická

Berlín 25. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov Porsche vo štvrtok oznámil, že štvrtá generácia jeho športovo-úžitkového modelu Cayenne bude plne elektrická. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Naša produktová stratégia by nám mohla umožniť dodávať v roku 2030 viac ako 80 % našich nových vozidiel plne elektrifikovaných, v závislosti od dopytu našich zákazníkov a rozvoja elektromobility v jednotlivých regiónoch sveta," uviedol Oliver Blume, generálny riaditeľ Porsche.



Spoločnosť skôr tento týždeň upozornila, že prechod na elektromobilitu jej pravdepodobne bude trvať dlhšie, než si pôvodne naplánovala. Spochybnila tým svoj skorší plán, na základe ktorého mali do roku 2030 tvoriť 80 % jej dodávok plne elektrické modely. V roku 2023 bol tento podiel len 12,7 %. V pondelok (22. 7.) automobilka v súlade s najnovším vyhlásením svojho riaditeľa oznámila, že dosiahnutie pôvodne stanoveného cieľa teraz viaže na dopyt zákazníkov a vývoj v odvetví elektromobility.



"Prechod na elektromobily trvá dlhšie, ako sme si mysleli pred piatimi rokmi," uviedlo Porsche vo vyhlásení.



Popredné európske automobilky od Mercedes-Benz po Renault v posledných mesiacoch varovali, že ciele, ktoré si v posledných rokoch stanovili v oblasti predaja plne elektrických vozidiel v nasledujúcom desaťročí, boli príliš ambiciózne, keďže zákazníci sa stále zdráhajú prejsť na novú technológiu.



Porsche v tomto roku zatiaľ zápasí s nízkym predajom elektrických vozidiel na svojich troch kľúčových trhoch. V Číne podľa automobilky dopyt napreduje, zatiaľ čo v Európe je pomalší a v Spojených štátoch len sporadický.



"Naša dvojitá stratégia je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým," uviedla spoločnosť v pondelok, pričom poukázala na pokračujúci vývoj automobilov so spaľovacím motorom aj elektrifikovaných vozidiel.