Štvrté kolo obchodných rokovaní medzi Japonskom a USA bude 30. mája

Tokio 26. mája (TASR) - Japonsko má v úmysle uskutočniť v piatok 30. mája štvrté kolo obchodných rokovaní so Spojenými štátmi o clách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Japonská agentúra Kjódó s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou v pondelok uviedla, že hlavný vyjednávač Tokia Rjosei Akazawa sa má vo Washingtone stretnúť s americkým ministrom financií Scottom Bessentom. Japonsko a USA už uskutočnili tri kolá rokovaní. Začiatkom mája Akazawa vyhlásil, že dohoda je stále vzdialená. Po treťom kole však uviedol, že Tokio očakáva dosiahnutie dohody s Washingtonom do samitu skupiny G7, ktorý sa uskutoční od 15. do 17. júna v kanadskom letovisku Kananaskis v provincii Alberta.



Podľa zdrojov agentúry Kjódó by japonská strana chcela počas samitu G7 zorganizovať bilaterálne stretnutie japonského premiéra Šigera Išibu a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Predchádzať by mu mohlo piate kolo obchodných rokovaní.



Trump začiatkom apríla oznámil, že zavedie vyššie clá na prakticky všetok tovar z celého sveta. Všeobecné clá vo výške 10 % vstúpili do platnosti 5. apríla a tzv. recipročné clá zamerané na jednotlivé krajiny 9. apríla. Japonsku USA stanovili dodatočnú colnú sadzbu vo výške 24 %. Krátko po oznámení nových individuálnych ciel Spojené štáty oznámili pozastavenie ich účinnosti na 90 dní. Táto lehota uplynie 9. júla. Okrem všeobecných ciel už Washington začal uplatňovať clá vo výške 25 % na dovážané automobily a automobilové súčiastky.