Bratislava 12. októbra (TASR) - Štvrtina firiem do konca septembra nepodala daňové priznanie. Približne 214.000 podnikov, teda 75 % všetkých kapitálových spoločností, si do konca septembra splnilo svoju informačnú povinnosť. Vyplýva to z najnovších dát poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá poukazuje na to, že vlani o tomto čase si svoju povinnosť splnilo viac podnikateľov.



Daňové priznanie za hospodárenie v minulom roku do zákonnej lehoty podalo 214.755 podnikateľov. Z toho bolo 5348 akciových spoločností a 209.407 spoločností s ručením obmedzeným. "Aktuálne na Slovensku podniká 277.950 kapitálových firiem, svoju povinnosť si tak podľa našich databáz nesplnila štvrtina z nich. V minulom roku boli podnikatelia dôslednejší, vtedy si svoju povinnosť načas splnilo v priemere 78,6 % podnikov," opísala situáciu analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Spoločnosti, ktoré svoje daňové priznania za minulý rok podali, v nich najčastejšie vykázali zisk. Kladné výsledky hospodárenia podľa dát spoločnosti malo 117.022, pričom stratu vykázalo 79.807 podnikateľov. "Oproti finančným výsledkom za rok 2019 sa podnikateľom zhoršilo hospodárenie. Je to z najväčšej pravdepodobnosti vplyvom pandémie, ktorá fungovanie firiem v minulom roku výrazne ovplyvnila. Kladný výsledok za vlaňajšok malo o 7000 firiem menej ako v roku 2019, pričom stratu malo za minulý rok o 1000 spoločností viac ako rok predtým," dodala Štěpánová.