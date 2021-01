Štvrtina firiem už pre pandémiu rieši transformáciu pracovných miest

Bratislava 30. januára (TASR) – Slovenské firmy boli pre krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 donútené meniť svoju politiku ľudských zdrojov a systém odmeňovania. Štvrtina spoločností už rieši transformáciu pracovných miest. Ide najmä o zjednocovanie pracovných pozícií v administratíve alebo reprofilizáciu pracovných miest v ďalších odvetviach. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Elanor Slovakia na vzorke viac ako 1100 malých, stredných a veľkých firiem.



"Firmy sa už počas prvej vlny pandémie COVID-19 začali aktívne venovať transformácii z pohľadu efektivity ľudských zdrojov a pracovných pozícií vo svojich firmách. Takisto pochopili dynamiku zmeny z pevného pracovného miesta na flexibilné, resp. dynamickú možnosť rozhodovania o práci z domu či z práce. To bude pokračovať aj v tomto roku," uviedol k výsledkom prieskumu Ivan Zizič, výkonný riaditeľ spoločnosti Elanor Slovakia, ktorá je dodávateľom informačných systémov pre oblasť ľudských zdrojov.



Desatina oslovených firiem už zamestnancov prepúšťala a deväť percent firiem, naopak, zvýšilo počty zamestnancov. Zizič tento trend prisudzuje presunu medzi odvetviami. Expertka na HR oblasť Anna Hudáková dodala, že niektoré firmy sa už prispôsobili novým podmienkam, vytvorili nové oblasti podnikania a musia preškoliť svojich súčasných zamestnancov, prípadne prijímať nových.



Prieskum ukázal, že pandémia významne urýchlila zavedenie home office a presun do online prostredia v mnohých sektoroch. "Home office sa stal absolútnym trhákom roku 2020. Väčšina firiem, ktorým umožňuje povaha práce realizáciu home office, prešla do tohto režimu," tvrdí Zizič, podľa ktorého sa dá predpokladať, že postupne sa práca z domu prestane považovať za formu benefitu. Trendom sa stane akýsi hybrid práce z domu a na pracovisku.



Odborníci na HR očakávajú, že skladba benefitov sa bude stále viac orientovať na podporu fyzického a duševného zdravia a bezpečnosti zamestnancov. "Hoci nerada dávam vzdelávanie medzi benefity, pretože je to investícia firiem do zamestnancov, očakávam, že firmy pomôžu zamestnancom viac pracovať na ich rozvoji a zručnostiach, aby sa lepšie uplatnili v dynamike zmien a meniacich sa nárokov pracovného trhu," skonštatovala Hudáková.



Zmeny Hudáková očakáva aj pri štandardnom benefite, akým je príspevok na dopravu. Dá sa podľa nej predpokladať, že sa postupne zmení napríklad na príspevok na prevádzku osobného auta. Najdôležitejšie v rámci benefitov bude podľa Hudákovej ich flexibilita a možnosť prispôsobenia podľa individuálnych predstáv zamestnancov a možností firmy.