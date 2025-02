Štvrtinu trhu s hnojivami v Európe tvoria dodávky z Ruska

Viedeň 6. februára (TASR) - Ruskí výrobcovia dodávajú do Európy ročne približne 40 miliónov ton umelých hnojív, čo predstavuje približne štvrtinu európskeho trhu s hnojivami. Hodnota dodávok, ktoré v Európskej únii (EÚ) nepodliehajú sankciám, je približne 12 miliárd eur, z čoho 1,2 miliardy eur ide priamo do vojnovej pokladnice ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na aktuálne vydanie ekonomického magazínu ECO rakúskej verejnoprávnej televízie ORF.



Najväčším nákladovým faktorom pri výrobe hnojív je energia. Európski výrobcovia musia za zemný plyn platiť desaťkrát viac ako ruskí výrobcovia hnojív. Cena plynu totiž od ruskej vojny proti Ukrajine prudko vzrástla, čo je pre európsky priemysel značná konkurenčná nevýhoda, sťažuje sa združenie európskych výrobcov hnojív Fertilizers Europe. Priemysel, ktorý v Európe zamestnáva približne 100.000 ľudí, už odstavil štvrtinu svojej výrobnej kapacity a mnohé pracovné miesta sú v dôsledku súčasnej situácie ohrozené, upozornilo odvetvové združenie.



Belgičan Leo Alders, generálny riaditeľ výrobcu hnojív LAT Nitrogen a hovorca Fertilizers Europe, označil európsky postoj k dovozu ruských hnojív za nezodpovedný. "Rusko zarába miliardy na masívnom dovoze hnojív do Európy, ktoré sa zároveň používajú na financovanie vojny proti Ukrajine," povedal a dodal, že "od začiatku vojny sa podiel Ruska na trhu zvyšuje, ale EÚ sa nečinne prizerá".