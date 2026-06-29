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Štvrtý blok elektrárne v Mochovciach dostal povolenie na prevádzku
Premiér Fico zdôraznil, že dostavba oboch blokov Mochoviec stála 6,7 miliardy eur, čo je podľa neho mimoriadne nízka cena.
Autor TASR,aktualizované
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Mochovce 29. júna (TASR) - Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od Úradu jadrového dozoru SR právoplatné povolenie na prevádzku. Začalo sa so zavážaním paliva a spustil sa tak proces spúšťania reaktora. Na spoločnej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, premiér Robert Fico (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.
Strýček priblížil, že Slovensko bude po spustení bloku vyrábať v jadrových elektrárňach 77,5 % elektriny, čím by sa malo dostať na prvú priečku vo svete a prekonať aj doterajšieho lídra, ktorým je Francúzsko. Výroba elektriny na Slovensku by sa mala zvýšiť na 37 terawatthodín (TWh), pričom aktuálna spotreba Slovenska je okolo 28 TWh. Slovensko sa tak definitívne stane čistým vývozcom elektriny.
Premiér Fico zdôraznil, že dostavba oboch blokov Mochoviec stála 6,7 miliardy eur, čo je podľa neho mimoriadne nízka cena. Nový plánovaný jadrový blok, ktorý má mať o približne 20 % vyšší výkon ako dva bloky v Mochovciach po zvýšení ich výkonu zo 470 megawattov na 500 megawattov, bude stáť odhadom od 12 do 15 miliárd eur.
Strýček priblížil, že Slovensko bude po spustení bloku vyrábať v jadrových elektrárňach 77,5 % elektriny, čím by sa malo dostať na prvú priečku vo svete a prekonať aj doterajšieho lídra, ktorým je Francúzsko. Výroba elektriny na Slovensku by sa mala zvýšiť na 37 terawatthodín (TWh), pričom aktuálna spotreba Slovenska je okolo 28 TWh. Slovensko sa tak definitívne stane čistým vývozcom elektriny.
Premiér Fico zdôraznil, že dostavba oboch blokov Mochoviec stála 6,7 miliardy eur, čo je podľa neho mimoriadne nízka cena. Nový plánovaný jadrový blok, ktorý má mať o približne 20 % vyšší výkon ako dva bloky v Mochovciach po zvýšení ich výkonu zo 470 megawattov na 500 megawattov, bude stáť odhadom od 12 do 15 miliárd eur.