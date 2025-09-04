< sekcia Ekonomika
Štvrtý blok jadrovej elektrárne v J. Bohuniciach ide 40 rokov
Spolu s tretím blokom vyrobili už viac než 260 miliónov megawatthodín (MWh) elektriny.
Autor TASR
Jaslovské Bohunice 4. septembra (TASR) - Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach oslavuje 40 rokov od pripojenia do siete. Spolu s tretím blokom vyrobili už viac než 260 miliónov megawatthodín (MWh) elektriny, čo podľa riaditeľa tamojšej elektrárne Petra Farkaša predstavuje približne deväť rokov súčasnej spotreby Slovenska. Zároveň oba bloky dodali 16 miliónov MWh tepla na vykurovanie. Táto zásoba by postačila 100.000 domácnostiam na 40 rokov.
„Ide o elektráreň, ktorá bola stavaná medzi prvými v Československu. Jej životnosť bola plánovaná na 40 rokov. Udržiavaním, modernizáciou, pravidelnými kontrolami a opravami počas generálnych odstávok dokážeme udržať elektráreň v takom stave, že dokáže fungovať ešte minimálne ďalších 40 rokov,“ priblížil Farkaš s tým, že vlani oslávil 40. výročie tretí blok elektrárne.
Pôvodne bol výkon jednotlivých blokov stanovený na 440 megawattov (MW). „Po modernizácii sekundárnej časti a zvýšení výkonu na reaktore na úroveň 107 percent pôvodného výkonu dodáva v súčasnosti jeden blok do sietí 500 MW,“ ozrejmil. Existuje možnosť aj ďalšieho zvýšenia výkonu. „V súčasnosti dokážeme presnejšie monitorovať stav aktívnej zóny a jednotlivé parametre. Aj ďalšou modernizáciou sekundárnej časti dokážeme zvýšiť výkon,“ doplnil.
V bohunickej elektrárni pracuje približne 1200 odborníkov - od operátorov reaktorov cez technológov až po IT špecialistov. Patrí do portfólia spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorá má dvoch akcionárov. Väčšinovým so 66 percentami je Slovak Power Holding B.V., ktorý vlastní česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding. Druhým akcionárom je Slovenská republika, ktorá má v elektrárňach podiel 34 percent.
