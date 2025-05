Štvrtý čínsko-stredo- a východoeurópsky veľtrh

Bratislava 26. mája (OTS) - Štvrtý Čínsko–CEEC Expo & Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru sa uskutočnil v čínskom meste Ningbo, provincie Zhejiang, v dňoch 22. – 25. mája. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 hostí, vrátane zástupcov z vyše 40 miest zo 14 členských krajín mechanizmu spolupráce Čína–CEEC a primátorov viac ako 30 čínskych miest z 16 provincií. Účastníci dospeli k zhode o posilnení spolupráce medzi čínskymi a stredo- a východoeurópskymi mestami v oblastiach ekonomickej a obchodnej spolupráce, ochrany kultúrneho dedičstva, medzikultúrneho dialógu, správy miest a zelenej transformácie, čo všetko prispeje k ďalšiemu rozvoju vzťahov Čína–CEEC.



Počas konferencie mnohí zahraniční primátori zažili jedinečné čaro mesta Ningbo, ktoré je uznávané za vysokú úroveň civilizácie.



Milan Zečević, primátor mesta Brod v Bosne a Hercegovine, povedal: „Ningbo je veľké mesto. Ako som zistil, žije tu takmer 10 miliónov obyvateľov. Zdieľal som so svojou rodinou množstvo fotografií a videí a všetci boli veľmi ohúrení.“



Žarko Mićin, primátor Nového Sadu v Srbsku, takisto vyjadril obdiv k rýchlemu rozvoju a kultúrnej bohatej histórii starobylého mesta Ningbo. Uviedol: „Toto je moja prvá návšteva Ningbo. Mesto je krásne a vysoko rozvinuté, od ktorého sa môžeme veľa naučiť. Už som si všimol význam silných infraštruktúrnych prepojení medzi mestami. Ningbo sa môže pochváliť širokými cestami a vynikajúcimi prepravnými kapacitami. Pilnosť, oddanosť a súdržnosť sú vlastnosti, ktoré charakterizujú Číňanov, a to je vzorec, ktorý by mala nasledovať aj naša krajina.“



Ningbo, historický východiskový bod Morskej hodvábnej cesty, je už dlhodobo centrom prosperujúcich kultúrnych a ekonomických výmen. Od udelenia titulu „Národné civilizované mesto“ v roku 2005 získalo toto ocenenie už sedemkrát až do roku 2025. Tento veľtrh nie je len stretnutím gastronómie a umenia, ale živou výmenou civilizácií.



Štvrtý Čínsko–CEEC Expo & Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru prilákal viac ako 15 000 profesionálnych návštevníkov, vrátane viac ako 3 000 zahraničných odberateľov z 72 krajín a regiónov. Predpokladá sa, že záujem o dovozy zo stredo- a východoeurópskych krajín presiahne 10 miliárd juanov.