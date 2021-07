Štyri americké firmy sa chcú vykúpiť z opiátovej krízy 26 mld. dolárov

New York 21. júla (TASR) - Traja hlavní americkí distribútori liekov a farmaceutický gigant Johnson & Johnson sa dohodli na mimosúdnom urovnaní sporu s americkými úradmi v rozsiahlej kauze nadmerného predpisovania a užívania opioidov. Informoval o tom v stredu denník The New York Times (NYT).



Úrady z niekoľkých štátov USA v stredu predstavili rozsiahly návrh urovnania sporu, podľa ktorého štyri firmy obvinené z podnecovania epidémie opiátov zaplatia dohromady až 26 miliárd dolárov na urovnanie zhruba 4000 súdnych sporov pred federálnymi a miestnymi súdmi.



Distribučné spoločnosti Cardinal Health, AmerisourceBergen, McKesson a globálna americká farmaceutická firma Johnson & Johnson zaplatia rekordnú sumu, aby sa zbavili akejkoľvek právnej zodpovednosti, uvádza NYT.



"Uvedomujeme si, že kríza opiátov je mimoriadne zložitým problémom v oblasti verejného zdravia, a máme hlboké sympatie ku všetkým postihnutým. Toto urovnanie bude priamo podporovať štátne úsilie o dosiahnutie zmysluplného pokroku v riešení tejto krízy v USA," uviedol výkonný viceprezident a hlavný právny zástupca firmy Johnson & Johnson Michael Ullmann.



Mimosúdne urovnanie bude musieť podľa NYT formálne schváliť každý americký štát. Ak ale bude väčšina z nich súhlasiť, miliardy dolárov od predmetných spoločností by mohli byť použité na prevenciu závislostí a ďalšie náklady spojené s epidémiou opiátov.



Opiátová epidémia, tiež známa ako "kríza opiátov", sa týka rozsiahleho nadmerného užívania látok na tlmenie bolesti. Milióny Američanov ich užívali buď na lekársky predpis, alebo si ich kupovali na čiernom trhu. Epidémia sa začala v Spojených štátoch na konci 90. rokov minulého storočia, keď lekári čoraz častejšie predpisovali opioidy na tíšenie bolesti, čo viedlo k zvýšeniu celkového užívania opiátov počas nasledujúcich rokov. Podľa agentúry AP len s prípadmi predávkovania súviselo od roku 2000 v USA viac ako 470-tisíc úmrtí.