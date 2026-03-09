< sekcia Ekonomika
Štyri rýchliky na trase Košice-Mukačevo a späť nepôjdu 11. až 22.3.
Dôvodom sú výlukové práce v stanici Čop na ukrajinskej trati.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Štyri medzištátne rýchliky Zakarpatia na trase Košice - Mukačevo a späť budú od stredy 11. marca do nedele 22. marca úplne odrieknuté bez náhrady v celej ich trase. Ide o spoje R 960, R 962, R 963 a R 965. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom v pondelok informovala s tým, že dôvodom sú výlukové práce v stanici Čop na ukrajinskej trati.
„Obmedzenie sa netýka vlakov R 961 a R 964 na trase Košice - Čop - Užhorod s priamymi vozňami do alebo z Bratislavy a prípojmi do alebo z Kyjeva. Tieto vlaky premávajú v zmysle platného cestovného poriadku ZSSK,“ informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Slovenský vlakový dopravca dostal informáciu o uvedenej výluke v stanici Čop od Ukrajinských železníc.
